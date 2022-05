Jürgen Klopp: Familie, Frau, Kinder, Vermögen, Erfolge, Stationen - Trainer des FC Liverpool im Porträt

Jürgen Klopp zählt zu den aktuell besten Trainern, die der Fußball zu bieten hat. Der 54-Jährige steht mit seinem FC Liverpool bereits zum dritten Mal in einem Champions-League-Finale. Familie, Frau, Kinder, Vermögen, Erfolge, Stationen - wir beschreiben für Euch den Trainer des FC Liverpool im Porträt etwas genauer.

Jürgen Klopp ist bereits seit 2015 Trainer des traditionsreichen englischen Klubs FC Liverpool. Mit seiner Ankunft sind auch schnell wieder die Erfolge zurückgekehrt. Alleine in der aktuellen Saison 2021/22 hat der gebürtige Stuttgarter als Trainer zwei weitere Trophäen in seinen bereits üppigen Schrank hinzugefügt: den FA Cup und den Carabao Cup. In der Liga verpasste man am letzten Spieltag knapp die Meisterschaft und musste sich Manchester City geschlagen geben. Doch in einem weiteren Wettbewerb steht man noch im Finale - in der Champions League. Am Samstag wird zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid in Paris der Sieger der Königsklasse 2021/22 ermittelt. Für Klopp ist es bereits das vierte Champions-League-Finale als Trainer, das dritte mit den Reds.

Jürgen Klopp: Erfolge und Stationen - Trainer des FC Liverpool im Porträt

Klopps Trainerkarriere begann im Februar 2001 beim FSV Mainz 05, dem Verein, bei dem er kurz davor seine Spielerkarriere beendet hatte. Als Trainer des Zweitligisten gelang ihm 2004 der Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse, ehe er 2007 über die Relegation wieder runter musste.

So sah Liverpool bei Klopps Debüt aus © getty 1/18 Jürgen Klopps Erfolgsstory mit Liverpool war bei seinem Amtsantritt im Oktober 2015 noch nicht absehbar. In seinem ersten Spiel trennten sich die Reds von Tottenham 0:0. Wir zeigen die Spieler, die damals auf dem Feld standen und was aus ihnen wurde. © getty 2/18 TOR - SIMON MIGNOLET: Der Belgier war seit 2013 die Nummer 1 der Reds, in der Saison 2017/18 verlor er seinen Stammplatz an Loris Karius. 2019 wechselte er zurück nach Belgien, seither steht er beim FC Brügge im Kasten. © getty 3/18 ABWEHR - NATHANIEL CLYNE: Der Rechtsverteidiger kam 2015 aus Sunderland, Verletzungen warfen ihn immer wieder zurück. Einer Leihe nach Bournemouth 2018/19 folgte 2020 der endgültige Liverpool-Abschied Richtung Crystal Palace. © getty 4/18 MARTIN SKRTEL: 2008 aus St. Petersburg gekommen und lange Publikumsliebling. Doch unter Klopp verlor der robuste Slowake sein Standing. 2016 kamen in Joel Matip und Ragnar Klavan neue Konkurrenten. Skrtel ging zu Fener. Aktuell bei Spartak Trnava. © getty 5/18 MAMADOU SAKHO: Als 23-Jähriger wechselte Sakho 2013 für 19 Millionen Euro von Paris Saint-Germain zu den Reds. Für Liverpool bestritt er insgesamt 80 Spiele, doch seine Karriere bekam dort einen entscheidenden Knick. © getty 6/18 2016 wurde Sakho wegen eines positiven Dopingtests suspendiert. Später stellte sich aber heraus, dass die gefundene Substanz nicht auf der Verbotsliste stand. Die WADA entschädigte Sakho, der seit 2021 für Montpellier spielt. © getty 7/18 ALBERTO MORENO: Kam 2014 für 18 Millionen Euro vom FC Sevilla und war als Linksverteidiger gesetzt, bis unter Klopp ein gewisser Andy Robertson durchstartete. 2019 verließ Moreno die Reds ablösefrei und schloss sich Villarreal an. © getty 8/18 MITTELFELD - JAMES MILNER: Wechselte 2015 von ManCity nach Liverpool. Damals zu Klopps Anfängen Kapitän der Reds. Läuft auch heute noch für Liverpool auf, auch wenn seine Spielzeiten etwas geringer ausfallen. © getty 9/18 LUCAS LEIVA: Trug insgesamt zehn Jahre das Trikot der Reds, genoss den Zuspruch der Fans. Nach 346 Spielen (sieben Toren) ging der defensive Mittelfeldspieler 2017 zu Lazio Rom. © getty 10/18 EMRE CAN: 167 Spiele bestritt der jetzige Dortmunder für die Reds, aber wirklich glücklich wurde er in Liverpool nicht. Das änderte sich auch nach seinem ablösefreien Wechsel zu Juve 2018 nicht. Seit 2020 beim BVB. © getty 11/18 ADAM LALLANA: Kam 2014 aus Southampton und war sowohl unter Brendan Rodgers als auch unter Klopp gesetzt. 2016/17 spielte er mit acht Toren und sieben Assists seine stärkste Saison bei den Reds, ehe ihn Verletzungen ausbremsten. © getty 12/18 Lallana musste tatenlos zusehen, wie die Konkurrenz im Sturm immer größer wurde. Seit 2020 zieht der von Klopp einst als "Legende" des FC Liverpool geadelte Lallana bei Brighton & Hove Albion in der Offensive die Fäden. © getty 13/18 PHILIPPE COUTINHO: Der Brasilianer erlebte in Liverpool vor allem unter Klopp die beste Zeit seiner Karriere. Der FC Barcelona zahlte 2018 satte 135 Millionen Euro für den versierten Techniker, doch dort blieb er vieles schuldig. © getty 14/18 Nach einer durchwachsenen Leihe zum FC Bayern, mit dem er immerhin 2020 die Champions League gewann und im Halbfinale gegen Barca glänzte, spielt er seit diesem Winter unter seinem früheren Reds-Teamkollegen Steven Gerrard bei Aston Villa. © getty 15/18 ANGRIFF - DIVOCK ORIGI: Seit 2015 und bis heute in Diensten der Reds. Hatte großen Anteil am CL-Sieg 2019, aber kam nie über die Rolle des Backups im Angriff hinaus. Sein Vertrag endet nach der Saison, Zukunft ungewiss. © getty 16/18 EINWECHSELSPIELER - JOE ALLEN: Der Waliser wurde bei Klopps Debüt in der Schlussphase eingewechselt, auch sonst war er nur Ergänzungsspieler. Allen zog 2016 weiter zu Stoke City, dort ist er als Kapitän gesetzt. © getty 17/18 JORDON IBE: Der Flügelstürmer wurde in Liverpool ausgebildet und berichtete von Klopps Ohrfeigen als Motivation. 2016 wechselte er zu Bournemouth, über Derby County landete er nach halbjähriger Vereinslosigkeit Anfang 2022 bei Adanaspor. © getty 18/18 Und so sah die Startelf, die Klopp am 17. Oktober 2015 gegen die Spurs aufs Feld schickte, in der taktischen Formation aus.

Im Sommer 2008 übernahm er dann Borussia Dortmund. Dort fingen seine Erfolge als Trainer erst richtig an. 2010/11 gewann er mit den Schwarz-Gelben die Deutsche Meisterschaft, im Jahr darauf setzte er noch einen drauf und wiederholte den Gewinn der Meisterschaft und holte sich in derselben Saison auch den DFB-Pokal. Klopps BVB bleibt bis heute der letzte Verein, der in Deutschland Meister werden konnte und nicht Bayern München hieß.

Im rein deutschen Champions-League-Finale 2013 musste sich Dortmund unter Trainer Klopp dann ausgerechnet dem FC Bayern mit 1:2 geschlagen geben. Danach gewann er zwei weitere DFB-Superpokalbewerbe, doch an seine größten Erfolge in Dortmund konnte er nicht mehr anknüpfen. Klopp brauchte einen Tapetenwechsel.

2015 zog es den 54-Jahrigen dann auf die Insel zum FC Liverpool, der bis zu diesem Zeitpunkt zwar ein Verein mit viel Tradition, von seinen erfolgreichen Jahren jedoch weit entfernt war. Der letzte Meisterschaftsgewinn lag damals bereits 25 Jahre zurück. Die Saison vor Klopps Ankunft hatte der FCL auf Rang sechs beendet.

Direkt in seiner ersten Saison als Liverpool-Trainer schaffte es Klopp ins Finale der Europa League, in dem seine Mannschaft mit 1:3 dem Rekordchampion FC Sevilla unterlag. Relativ früh wurde klar, dass dieses neue Liverpool nicht für die Europa League, sondern für die Champions League bestimmt war. So stand der FC Liverpool 2017/18 im Endspiel gegen Real Madrid. Das Team des Deutschen musste sich erneut geschlagen geben, erneut mit 1:3.

Nicht lange mussten die Reds-Anhänger auf das nächste CL-Finale warten. Im darauffolgenden Jahr hat es dann endlich geklappt mit dem Sieg, als man im rein englischen Finale Tottenham Hotspur mit 2:0 bezwang. In der Saison 2018/19 gewannen Klopp und die Reds dann sogar die lang ersehnte Premier League mit 99 Punkten nach 38 Spieltagen.

Mit Liverpool gewann Klopp zudem auch einmal den UEFA Supercup und einmal die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft, zudem wurde er zweimal zum Weltclubtrainer des Jahres gekürt.

Zeitraum Verein Titel 08.10.2015 - heute FC Liverpool 1x Champions-League-Sieger (2018/19), 1x Englischer Meister (2019/20), 1x Englischer Pokalsieger (2021/22), 1x Englischer Ligapokalsieger (2021/22), 1x FIFA-Klub-Weltmeisterschaft (2019/20), 1x UEFA-Supercup-Sieger (2019/20), 2x Weltclubtrainer des Jahres (2018/19, 2019/20) 01.07. 2008 - 30.06.2015 Borussia Dortmund 2x Deutscher Meister (2010/11, 2011/12), 1x Deutscher Pokalsieger (2011/12), 2x Deutscher Superpokalsieger (2013/14, 2014/15) 28.02.2001 - 30.06.2008 FSV Mainz 05 1x Aufstieg in die Bundesliga (2003/04)

Jürgen Klopp: Familie, Frau, Kinder, Vermögen - Trainer des FC Liverpool im Porträt

Jürgen Klopp ist aktuell mit seiner zweiten Partnerin verheiratet. Die erste Frau war Sabine Klopp, die bis zur Scheidung 2001 an seiner Seite war. 2005 ist dann Ulla Sandrock in diese Rolle geschlüpft, die auch bis heute noch mit dem Startrainer zusammen ist. Gemeinsam hat das Paar zwar keine Kinder, aus erster Ehe haben jedoch beide eines mitgenommen. Kloppos Sohn Marc wurde 1988 geboren, als der Reds-Trainer noch mit Sabine Klopp zusammen war. Marc spielte eine Zeit lang sogar selbst Fußball für die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund, gab den Sport jedoch wegen Knieverletzungen 2015 schließlich auf.

Das Vermögen von Jürgen Klopp wird auf rund 35 Millionen Euro geschätzt, wobei rund 18 Millionen davon das Gehalt beim FC Liverpool ausmachen sollen. Sein Vertrag auf der Insel läuft bis 2024. Weiters ist der gebürtige Stuttgarter auch als Werbefigur zahlreicher Unternehmen (darunter OPEL, New Balance oder Erdinger Weißbier) tätig.