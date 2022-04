Am 34. Spieltag der Premier League empfängt der FC Liverpool heute Everton. Das komplette Merseyside Derby verfolgen wir hier für Euch im Liveticker.

Derby-Zeit in der Premier League! Der FC Liverpool und Everton treffen sich am heutigen Tag zum Merseyside Derby an der Anfield Road. Ob das Team von Jürgen Klopp mit einem Sieg wieder näher an die Spitze der Tabelle rückt, erfahrt Ihr hier im Liveticker von SPOX.

FC Liverpool vs. Everton: Premier League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der FC Liverpool befindet sich weiterhin in hervorragender Form. Am letzten Spieltag der Premier League bekam das Manchester United zu spüren, die das Spiel mit 0:4 verloren. In der Tabelle ist der FC Liverpool nach wie vor Zweiter, kann mit drei Punkten heute gegen den Rivalen Everton wieder bis auf einen Zähler an die Tabellenspitze ranrücken. Die heutigen Gäste dagegen befinden sich tief drin im Abstiegskampf. In der Premier League befindet sich Everton aktuell mit 29 Punkten auf Rang 17 in der Tabelle und damit nur einem Zähler vor den Abstiegsrängen. Kann Everton heute dem FC Liverpool dennoch im Merseyside Derby ein Bein stellen?

Vor Beginn: Das Merseyside Derby am 34. Spieltag der Premier League starte heute um 17.30 Uhr im Anfield Stadium in Liverpool.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem FC Liverpool und Everton.

FC Liverpool vs. Everton: Premier League heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen dem FC Liverpool und Everton zeigt Sky am heutigen Tag exklusiv im TV und Livestream. Ihr könnt die Partie auf dem Pay-TV-Sender live und in voller Länge ab 17.00 Uhr auf Sky Sport 1 (HD) oder ab 17.20 Uhr auf Sky Sport UHD sehen.

Mit dem Sky Ticket und der Sky Go-App habt Ihr zudem zwei Optionen das Merseyside Derby im Livestream live und vollumfänglich zu erleben.

