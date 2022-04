Chelsea vs. Arsenal, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Derbytime! In der Premier League findet heute das Londoner Derby zwischen den Rivalen FC Chelsea und Arsenal statt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der heutige Premier-League-Mittwoch (20. April) ist dafür da, um abgesagte Partien wieder nachzuholen. Vier Duelle stehen an. Eines davon ist das Londoner zwischen dem FC Chelsea und Arsenal. Die Begegnung ist Teil des 25. Spieltags und hätte eigentlich vor mehreren Wochen stattfinden sollen. Coronabedingt musste es jedoch abgesagt werden. Nun ist es also endlich soweit.

Die Rivalen aus der englischen Hauptstadt stehen sich heute um 20.45 Uhr gegenüber. Gespielt wird an der Stamford Bridge, der Spielstätte des FC Chelsea. Jonathan Moss wird die Rolle des Unparteiischen übernehmen.

© getty Das Spiel in der Hinrunde gewann der FC Chelsea mit 2:0.

Während der FC Chelsea fest verankert auf Rang drei der englischen Liga verweilt, kann sich bei Arsenal, was die Tabellensituation angeht, noch einiges tun. Die Gunners kämpfen um die Champions-League-Plätze und brauchen diesbezüglich unbedingt wieder ein Erfolgsergebnis. Drei Niederlagen in Folge mussten sie in der Liga hinnehmen.

Chelsea vs. Arsenal, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream

Als Rechteinhaber der Premier League bietet Sky heute das Londoner Derby zwischen dem FC Chelsea und Arsenal an - und zwar nicht nur im Pay-TV, sondern auch im Livestream. Um nichts zu verpassen, müsst Ihr bereits um 20.15 Uhr den Kanal Sky Sport 2 (HD) einschalten. Zu dieser Zeit fängt nämlich die Vorberichterstattung zum Spektakel an. Florian Schmidt-Sommerfeld begleitet Euch dann mit seiner Stimme durchs Spiel.

Sky bietet darüber hinaus auch die anderen drei Nachholspiele heute an, darunter auch die Partie zwischen Manchester City und Brighton & Hove Albion (Sky Sport 3).

Ihr wollt das Spiel im Livestream sehen? Dann habt Ihr zwei Optionen: entweder das SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

Chelsea vs. Arsenal, Übertragung: Premier League heute im Liveticker

Wer kein SkyGo-Abo oder SkyTicket hat, kann das Duell anderweitig verfolgen - nämlich mit dem detaillierten Liveticker bei SPOX. Wir tickern die Begegnung von Anfang bis Ende ausführlich für Euch mit.

Hier geht es zum Liveticker der Partie zwischen dem FC Chelsea und Arsenal.

Chelsea vs. Arsenal, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Chelsea vs. Arsenal

Chelsea vs. Arsenal Wettbewerb: Premier League

Premier League Spieltag: 25 (Nachholspiel)

25 (Nachholspiel) Datum: 20. April 2022

20. April 2022 Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Stamford Bridge, London

Stamford Bridge, London TV: Sky

Livestream: SkyGo, SkyTicket

Liveticker: SPOX

