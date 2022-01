FC Chelsea: Romelu Lukaku nach nicht autorisiertem Interview aus Kader gestrichen

Romelu Lukaku steht beim wichtigen Verfolger-Duell mit dem FC Liverpool am Sonntag nicht im Kader des FC Chelsea. Die Nichtberücksichtigung könnte mit einem nicht autorisierten Interview unter der Woche zusammenhängen.

Bei Sky Sport Italia sagte Lukaku, dass er für seine Zeit nach Inter Mailand eigentlich einen Wechsel zum FC Bayern, zum FC Barcelona oder zu Real Madrid anstreben wollte: "Es gibt drei Teams auf dem höchsten Level: Barcelona, Real und Bayern. Alle Spieler träumen davon, das ist die Wahrheit."

Stattdessen wechselte Lukaku für 115 Millionen Euro zu Chelsea, wo er auch aus gesundheitlichen Gründen noch nicht regelmäßig überzeugte. "Ich bin nicht glücklich mit der Situation und das ist nur natürlich. Der Trainer (Thomas Tuchel, d. Red.) hat beschlossen, ein anderes System zu spielen und ich darf nicht nachlassen, ich muss weiter hart arbeiten und professionell sein", sagte er. Zuletzt traf er aber bei den Spielen gegen Aston Villa und Brighton & Hove Albion.

Lukakus Aussagen kamen bei Tuchel nicht sonderlich gut an. "Das gefällt uns natürlich nicht. Es bringt Nebengeräusche, die wir nicht brauchen", sagte er auf einer Pressekonferenz am Freitag und kündigte "Gespräche hinter verschlossenen Türen" mit Lukaku an.

Chelsea liegt in der Premier-League-Tabelle aktuell einen Punkt vor Liverpool und elf hinter Manchester City auf Platz zwei.