Antonio Rüdiger favorisiert offenbar Wechsel zu Real Madrid

Antonio Rüdiger favorisiert offenbar einen Wechsel zu Real Madrid. Das berichten mehrere englische Medien übereinstimmend.

Demnach hat er sich gegen einen Wechsel zu PSG, dem FC Bayern und Juventus Turin entschieden, die zuletzt alle mit dem deutschen Nationalspieler in Verbindung gebracht wurden.

Laut Sky Sports soll aber auch ein Verbleib beim FC Chelsea noch nicht vom Tisch sein. Football London zufolge fordere er ein Wochengehalt von 240.000 Euro, die Blues seien derzeit aber nur bereit, 168.000 Euro die Woche zu zahlen, heißt es.

Nach Informationen von SPOX und GOAL zeigte sich Real Madrid zuletzt auch optimistisch, Rüdiger, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft, ablösefrei zu verpflichten.

Seit der Übernahme von Thomas Tuchel beim FC Chelsea Anfang 2021 ist Rüdiger an der Seite von Thiago Silva in der Innenverteidigung gesetzt und hat einen entscheidenden Anteil daran, dass die Londoner derzeit die drittbeste Abwehr der Premier League stellen (16 Gegentore in 21 Spielen).