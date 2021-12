Premier League: Auch Villa-Burnley wegen Corona abgesagt - Arsenal siegt weiter

Das Programm in der englischen Premier League ist weiter ausgedünnt worden. Am frühen Samstagnachmittag wurde auch die Begegnung zwischen Aston Villa und dem FC Burnley, die um 16.00 Uhr MEZ angepfiffen werden sollte, aufgrund eines Corona-Ausbruchs im Team der Gastgeber abgesagt.

Damit war der Auftritt des FC Arsenal bei Leeds United die einzige Begegnung des Tages, die Gunners setzten sich mit 4:1 (3:0) durch. Arsenal zeigt sich damit seit der Suspendierung des einstigen Dortmunders Pierre-Emerick Aubameyang weiter in starker Form und festigte Tabellenplatz vier.

Aubameyang war am vergangenen Wochenende wegen eines Disziplinarverstoßes aus dem Team geflogen, musste die Kapitänsbinde abgeben und stand seither nicht mehr im Kader. Alle drei Spiele ohne den Gabuner gewann Arsenal, in Leeds trafen Gabriel Martinelli (16./28.), Bukayo Saka (42.) und Emile Smith Rowe (84.) für die Londoner.

Am Sonntag sollen noch die Begegnungen zwischen Newcastle United und Manchester City, zwischen den Wolverhampton Wanderers und dem FC Chelsea sowie zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Liverpool aber ausgetragen werden. Allein am 18. Spieltag fallen damit mindestens sechs der zehn Spiele aus.

Aston Villa, der Klub aus Birmingham, konnte nicht mehr genügend Spieler aufbieten, sodass sich die Liga zur Absage der Partie entschloss. Die Premier-League-Klubs werden am Montag bei einem Treffen über die derzeitige Krise sprechen. Aufgrund der neuen Omikron-Variante breitet sich das Coronavirus in Großbritannien in den letzten Tagen rasant aus.