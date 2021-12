Schluss mit nur 23 Jahren: Wie ein einziger Zweikampf die Karriere von Ex-Liverpool-Talent Marc Pelosi zerstörte

Ein grausames Foul zerstörte vor acht Jahren die Träume von Talent Marc Pelosi. Er kämpfte sich zurück - am Ende jedoch waren alle Mühen vergebens.

Im Fußball geht es oft um winzig kleine Momente. Bruchteile von Sekunden, in denen alles entschieden wird: Ballgewinn oder Foulspiel, Tor oder Glanzparade, Sieg oder Niederlage. Und manchmal reicht auch ein Augenblick, um all dies unwichtig erscheinen zu lassen. Nämlich dann, wenn ein solcher Moment das Ende einer Karriere bedeutet.

Es ist Februar 2013, als Marc Pelosi gegen West Brom ausnahmsweise einmal als Sechser spielen soll. Kein Problem für den 18-jährigen Liverpooler U21-Spieler, der sonst auf der Acht beheimatet ist. Pelosi ist von Natur aus zweikampfstark und kommt gut rein in die Partie, die seine Karriere zerstören wird. Das weiß er aber natürlich noch nicht.

Der Gegenspieler des im deutschen Bad Säckingen geborenen US-Amerikaners heißt Liam O'Neil. Pelosi macht ihm das Leben in diesem U21-Match nicht leicht, der Engländer muss hart arbeiten, um gegen ihn eine Chance zu haben. Bei einem Zweikampf trifft Pelosis Ellenbogen seine Brust, O'Neil geht zu Boden. Ein Versehen mit schwerwiegenden Folgen.

"Er blieb am Boden liegen, und als der Ball im Aus war, ging ich zu ihm, um nach ihm zu sehen. Ich sagte: 'Tut mir leid, bist du in Ordnung?' Aber er schien wütend zu sein und hat mich nicht wirklich beachtet. Wir waren am Gewinnen, und ich glaube, er war frustriert," schildert Pelosi acht Jahre später. Was kurz darauf folgt, bezeichnet er als "traurig", als "Unfall".

Liverpool: Karriere von Pelosi durch brutales Foul zerstört

Es ist dieser eine erschreckend kurze Moment, der sein Leben für mich verändern wird: ein "super später Zweikampf". Beide sind in vollem Tempo, als der 18-Jährige realisiert, dass O'Neil frontal auf ihn zusprintet. Und grätschen wird. Mit voller Wucht erwischt der West-Brom-Spieler aus dem Sprung das Standbein des Liverpoolers. Von diesem ist binnen Sekundenbruchteilen kaum mehr etwas übrig: O'Neil bricht Pelosi das Waden- und das Schienbein.

Es ist ein Wunder, dass der Amerikaner das Bein nicht komplett verliert - und sogar um eine Operation herumkommt, die seine Karriere definitiv beendet hätte. Dennoch zerbricht für eins der größten Talente des US-Fußballs eine wohl glänzende Zukunft. Gerade erst ist er für die Europa-League-Spiele der ersten Mannschaft berufen worden, außerdem ist Pelosi Bestandteil der U20 der Vereinigten Staaten. Statt Länderspielen und Europa-Abenden gibt es für ihn nun Krankenhaus, Reha - und unvorstellbare Schmerzen, jeden Tag.

14 Monate dauert es, bis Marc Pelosi wieder ein Fußballspiel bestreitet. Liverpool hat während der Verletzung seinen Vertrag verlängert, man glaubt an ihn. Doch die Leiden gehen weiter. Pelosi reißt sich eine Sehne im linken Knie und lässt die Verletzung nicht ausheilen, denn er will nicht noch mehr Zeit verlieren. Nationaltrainer Jürgen Klinsmann nominiert ihn für die A-Nationalmannschaft, aber das Talent schafft es körperlich einfach nicht. Bald haben auch die Reds keine Geduld mehr. Der Junge, um den sich Liverpool und Everton vor wenigen Jahren noch gestritten hatten, muss die Merseyside verlassen.

Pelosi verlässt Liverpool und geht in die USA

Pelosi geht nach Amerika zurück, genauer gesagt nach San Jose, wo seine Eltern mit ihm hingezogen waren, als er vier Jahre alt war. Er unterschreibt bei den Earthquakes und absolviert zwölf MLS-Spiele, in denen er auf Legenden wie Steven Gerrard und Andrea Pirlo trifft. Noch ein letztes Mal eine große Bühne, die großen Namen. Dann muss er wieder operiert werden. Diesmal gibt es kein Zurück, auch wenn er bis 2019 noch versucht, es erneut zu schaffen. Mit nur 23 Jahren endet die Profikarriere von Marc Pelosi.

Schadensersatz für Ex-Liverpool-Talent, aber seelische Narben bleiben

Mit West Brom einigt er sich außergerichtlich auf Schadensersatz, um den er jahrelang gekämpft hat. Was nicht in Geld aufzuwiegen ist, sind die seelischen Narben. Die Gewissheit, um eine Chance gebracht worden zu sein, um die ihn Millionen von Teenagern beneidet hätten. Es dauert lange, bis er Liam O'Neal verzeihen kann.

Auch wenn er am Ende nur noch nach Einnahme von Schmerzmitteln spielen konnte, ist der 27-Jährige, dessen Karriere in einem kurzen Moment zerstört wurde, um die besseren Momente froh, die ihm seine zweite Karriere in der MLS geschenkt hat: "Für eine kurze Zeit habe ich wieder mit voller Leidenschaft und Freude gespielt. Ich glaube nicht, dass ich jemals wieder da war, wo ich vor dem Beinbruch war, aber ich war ziemlich nah dran, als ich in den USA wieder spielte. Leider wusste ich, dass es nicht von Dauer sein würde."