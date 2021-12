Am 19. Spieltag der Premier League empfängt Newcastle United am heutigen Abend Manchester United. Hier könnt Ihr die gesamte Partie im Liveticker verfolgen.

Newcastle United vs. Manchester United - Anpfiff: 21.00 Uhr Tore / Aufstellung Newcastle United Dubravka - Javi Manquillo, Schär, Lascelles, Krafth - Fraser, Shelvey, Longstaff, Saint-Maximin - Wilson, Joelinton Aufstellung Manchester United De Gea - Dalot, Varane, Maguire, Telles - McTominay, Fred - Greenwood, Fernandes - Ronaldo, Rashford Gelbe Karten /

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Newcastle United vs. Manchester United: Premier League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Manchester United wird am heutigen Abend versuchen den dritten Sieg unter Interimscoach Ralf Rangnick einzufahren. Das letzte Spiel bestritten die Red Devils am jedoch 11. Dezember. Die beiden letzten Spiele von Manchester United in der Premier League wurden aufgrund der aktuell schwierigen Corona-Lage abgesagt.

Vor Beginn: Newcastle United empfängt mit Manchester United am heutigen Abend den dritten Topklub in Folge in der Premier League. Gegen den FC Liverpool und Manchester City hagelte es dabei deutliche Niederlagen. Und mit nur zehn Punkten aus 18 Spielen und Platz 19 sieht es in der Tabelle ähnlich schlecht aus für den heutigen Gastgeber.

Vor Beginn: Die Partie wird am heutigen Abend um 21.00 Uhr im St. James' Park in Newcastle angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Begegnung zwischen Newcastle United und Manchester City.

Newcastle United vs. Manchester United: Premier League heute im Liveticker - Offizielle Aufstellungen

Newcastle United: Dubravka - Javi Manquillo, Schär, Lascelles, Krafth - Fraser, Shelvey, Longstaff, Saint-Maximin - Wilson, Joelinton

Dubravka - Javi Manquillo, Schär, Lascelles, Krafth - Fraser, Shelvey, Longstaff, Saint-Maximin - Wilson, Joelinton Manchester United De Gea - Dalot, Varane, Maguire, Telles - McTominay, Fred - Greenwood, Fernandes - Ronaldo, Rashford

Newcastle United vs. Manchester United: Premier League heute live im TV und Livestream

Sky zeigt die heutige Partie zwischen Newcastle United und Manchester United live und in voller Länge exklusiv im TV. Die Übertragung beginnt bei Sky Sport UHD dabei um 20.50 Uhr. Ab 21.00 kommentiert das Spiel Sascha Roos live.

Mit der Sky Go-App könnt Ihr als Sky-Kunden das Spiel auch bequem im Livestream schauen. Das geht auch mit dem Sky Ticket, welches Ihr beim Privatsender buchen könnt. Das Sky Ticket ermöglicht es Euch ebenfalls die heutige Partie live und vollumfänglich zu verfolgen.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Premier League, 19. Spieltag: Die aktuelle Tabelle

Rang Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Manchester City 19 15 2 2 50:12 38 47 2 Liverpool FC 18 12 5 1 50:15 35 41 3 Chelsea FC 19 12 5 2 42:13 29 41 4 Arsenal FC 19 11 2 6 32:23 9 35 5 Tottenham Hotspur 16 9 2 5 21:19 2 29 6 West Ham United 18 8 4 6 30:24 6 28 7 Manchester United 16 8 3 5 26:24 2 27 8 Wolverhampton Wanderers 18 7 4 7 13:14 -1 25 9 Brighton & Hove Albion 17 5 8 4 16:17 -1 23 10 Leicester City 17 6 4 7 30:33 -3 22 11 Aston Villa 18 7 1 10 24:28 -4 22 12 Crystal Palace 18 4 8 6 24:27 -3 20 13 Brentford FC 17 5 5 7 21:24 -3 20 14 Southampton FC 18 4 8 6 19:28 -9 20 15 Everton FC 17 5 4 8 21:29 -8 19 16 Leeds United 18 3 7 8 18:36 -18 16 17 Watford FC 16 4 1 11 21:31 -10 13 18 Burnley FC 15 1 8 6 14:21 -7 11 19 Newcastle United 18 1 7 10 18:41 -23 10 20 Norwich City 18 2 4 12 8:39 -31 10