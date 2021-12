Champions-League-Sieger FC Chelsea wird im Viertelfinale des Carabao Cup vom FC Brentford herausgefordert. Wie Ihr das Duell heute live im TV und Livestream verfolgen könnt, verrät Euch SPOX in diesem Artikel.

Wer sichert sich im Carabao Cup am heutigen Mittwoch, den 22. Dezember ein Ticket zum Weiterkommen in das Halbfinale? Im Viertelfinale treffen unter anderem der FC Chelsea und der FC Brentford aufeinander.

Der Champions-League-Sieger um Kai Havertz, Timo Werner, Antonio Rüdiger und Trainer Thomas Tuchel muss dabei auswärts im Brentford Community Stadium antreten, Anstoß ist um 20.45 Uhr deutscher Zeit.

Ebenso wie die Blues spielen auch die Profis von Brentford in der Premier League. Während Chelsea dort in der Tabelle auf dem dritten Rang liegt, ist der heutige Underdog Zwölfter. In der Liga standen sich beide Mannschaften in Brentford bereits Mitte Oktober gegenüber, dabei siegten die Londoner 1:0.

© getty Thomas Tuchels Ensemble ist im Viertelfinale des Carabao Cup Favorit.

Brentford vs. Chelsea, Übertragung: Carabao Cup heute live im TV und Livestream

Und wie geht das Aufeinandertreffen diesmal aus? Siegt das Team von der Stamford Bridge erneut oder sorgt der Gastgeber für eine Überraschung?

Ihr bekommt die Gelegenheit, Euch die Partie heute live anzuschauen. Sie wird zwar weder im Free-TV noch im Pay-TV übertragen, dafür jedoch bei DAZN. Die Premier League zeigt der kostenpflichtige Streamingdienst nicht, verfügt dafür aber über die Rechte an der Ausstrahlung des Carabao Cup. Marco Hagemann kommentiert Brentford gegen Chelsea, Experte ist Ralph Gunesch.

Für DAZN zahlt Ihr im Monatsabo 14,99, Ihr habt aber auch die Möglichkeit, Euch für ein Jahresabo zu entscheiden. Dieses kostet 149,99 Euro.

Zu sehen bekommt Ihr bei dem Streamingdienst neben live unter anderem auch die Bundesliga, die Champions League, die Primera Division, die Serie A, die Ligue 1 oder Qualifikationsspiele zur Weltmeisterschaft. Bedeutet: DAZN hat die europäischen Spitzenvereine mit Superstars wie Robert Lewandowski, Erling Haaland, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappe in seinem Live-Programm.

Über den Fußball hinaus seht Ihr dort auch noch die NBA, die NFL, die NHL, Motorsport, Tennis, Wintersport, Boxen, Darts, Golf und noch mehr.

Brentford vs. Chelsea, Übertragung: Carabao Cup heute live im TV und Livestream - Infos in der Übersicht

Begegnung: FC Brentford - FC Chelsea

FC Brentford - FC Chelsea Wettbewerb: Carabao Cup

Carabao Cup Runde: Viertelfinale

Viertelfinale Datum: 22. Dezember 2021

22. Dezember 2021 Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Brentford Community Stadium, Brentford

Brentford Community Stadium, Brentford Livestream: DAZN

Carabao Cup: Viertelfinale