Tottenham Hotspur: Verpflichtung von Antonio Conte perfekt

Tottenham Hotspur hat seinen Nachfolger für den entlassenen Nuno Espirito Santo gefunden. Antonio Conte wird nach Informationen von SPOX und Goal auf den Portugiesen folgen.

Laut dem Transfer-Experten Fabrizio Romano wird Conte am Dienstag einen Vertrag bei den Londonern unterschreiben. Der Trainer und der Verein hätten sich bereits mündlich auf die Vertragsmodalitäten geeinigt.

Laut Romano soll Contes Vertrag bei Tottenham bis 2023 datiert sein. Weitere Medien hatten zuvor berichtet, dass ein solches Arbeitspapier zusätzlich wohl eine Klausel für ein weiteres Jahr beinhalten würde.

Tottenhams Sportdirektor Fabio Paratici hatte Conte bereits im Juni als neuen Trainer der Spurs ins Auge gefasst. Der Italiener überzeugte seinen Landsmann nun offenbar von einem Engagement bei Tottenham.

Tottenham Hotspur: Conte als Wunschlösung

Conte war nach der Entlassung von Espirito Santo sofort als Wunschlösung der Spurs ausgemacht worden. Zunächst soll es aber noch Unstimmigkeiten über Details in der Vereinbarung zwischen dem Verein und dem Coach gegeben haben.

So berichteten mehrere englische Medien, dass Conte Zugeständnisse in der Transferpolitik gefordert habe. Zuletzt war Daniel Levy stets der starke Mann in Sachen Transfer bei Tottenham gewesen.

Auch bei der Vertragslaufzeit habe es zunächst unterschiedliche Vorstellungen gegeben. Conte soll eine längere Vertragslaufzeit als die angebotenen 18 Monate angestrebt haben. Diese Differenzen wurden nun aber offenbar ausgeräumt.

Tottenham Hotspur: Espirito Santo am Montag entlassen

Die Trennung von Espirito Santo hatten die Spurs am Montag offiziell bekannt gegeben. Tottenham hatte drei seiner letzten vier Spiele verloren, am Samstag musste sich das Team Manchester United mit 0:3 geschlagen geben.

Tottenham belegt nach zehn Ligaspielen nur Platz acht in der Premier League. Dabei gelangen dem Team gerade mal neun Treffer.