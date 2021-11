Manchester United: Jadon Sancho soll offenbar in der Defensive eingesetzt werden

Bei Manchester United ist Jadon Sancho noch immer auf der Suche nach seiner Torgefahr. Nun könnte ihm eine defensivere Rolle drohen.

Laut The Athletic spielt sein Trainer Ole Gunnar Solskjaer mit den Gedanken, Sancho als Außenverteidiger auflaufen zu lassen. Bislang wurde Sancho bei den Red Devils logischerweise nur auf den beiden offensiven Außenbahnen und als hängende Spitze aufgeboten.

Nun soll United aber bereits mit Sancho als rechten Außenverteidiger trainieren. Dort ist derzeit Aaron Wan-Bissaka gesetzt, dessen Leistungen haben laut den Verantwortlichen allerdings auch noch Luft nach oben.

CR7, ein Killer und Ikonen: Ferguson nennt seine United-Lieblinge © getty 1/44 36 Titel hat Sir Alex Ferguson mit Manchester United in 27 Jahren geholt und dabei die besten Spieler ihrer Zeit trainiert. Aber wer waren die Besten in Fergies Zeit bei den Red Devils? © getty 2/44 In der Sunday World klärt der Meister selbst auf. "Es ist unmöglich, das beste United-Team zu benennen", sagt Ferguson. Aber einige seiner absoluten Lieblingsspieler verrät er dann doch. © getty 3/44 BRIAN MCCLAIR - Spielte von 1987 bis 1998 bei United und prägte Fergies erste Dekade in Manchester. © getty 4/44 McClair (r.) war nicht unbedingt die Tormaschine, aber für das Gebilde der Mannschaft und als Integrationsfigur der Fans sehr wichtig. © getty 5/44 MARK HUGHES - Kam 1988 aus Barcelona zurück und blieb sieben Jahre bei den Red Devils. © getty 6/44 Das Eigengewächs Hughes erzielte in 275 Pflichtspielen 99 Tore, kam auf 18 Assists und wurde Englands Fußballer des Jahres unter Ferguson. © getty 7/44 ANDY COLE - Ferguson holte den Mittelstürmer im Sommer 1995 aus Newcastle und legte dafür satte acht Millionen Pfund hin. © getty 8/44 Cole sollte zusammen mit Dwight Yorke die erfolgreichste Phase des Klubs prägen. Am Ende waren es 165 Scorerpunkte in 274 Spielen für United. © getty 9/44 ERIC CANTONA - Den schlimmen Finger und begnadeten Angreifer fand Fergie bei Leeds United und holte ihn nach Manchester. © getty 10/44 Cantona blieb fünf Jahre, machte auf und neben dem Platz Schlagzeilen und beendete mit nur 31 Jahren seine Karriere als Legende. © getty 11/44 RUUD VAN NISTELROOY - Fast 30 Millionen Euro ließ sich United den Niederländer im Sommer 2001 kosten. © getty 12/44 Van Nistelrooy war ein absoluter Killer vor dem Tor, erzielte in 219 Pflichtspielen sagenhafte 150 Tore für Manchester. Nach fünf Jahren zog es ihn weiter zu Real Madrid. © getty 13/44 LOUIS SAHA - Spielte von 2004 bis 2008 bei United und blieb dabei immer ein wenig unter dem Radar. © getty 14/44 Nicht aber bei und für Ferguson. Der nennt Saha trotz "nur" 42 Treffern für seine Teams einen seiner wichtigsten Angreifer überhaupt. © getty 15/44 OLE GUNNAR SOLSKJAER - Von 1996 bis 2007 Spieler, aktuell (noch) Trainer bei United. © getty 16/44 Solskjaer wird immer eine Legende bleiben und Fergie steht bis zum letzten Tag in seiner Schuld: Das Tor gegen die Bayern 1999 bleibt ein Tor für die Ewigkeit. © getty 17/44 DWIGHT YORKE - Der kongeniale Partner von Andy Cole. Zwar nur vier Jahre in Manchester (1998 bis 2002), aber die hatten es in sich. © getty 18/44 Holte drei Meisterschaften, den FA-Cup, die Champions League, den Weltpokal und wurde Torschützenkönig der Premier League 1999. © getty 19/44 TEDDY SHERINGHAM - Auch Sheringham spielte nur vier Jahre für Ferguson – aber eben auch in der besten Phase überhaupt. © getty 20/44 Leitete mit seinem Tor das CL-Wunder gegen die Bayern erst ein. Am Ende standen 153 Spiele und 74 Scorerpunkte. © getty 21/44 CRISTIANO RONALDO - Ferguson holte ihn als 18-Jährigen von Sporting, das war 2003. In den sechs Jahren danach wurde CR7 zur Legende. © getty 22/44 Erzielte in 291 Spielen 118 Tore und gewann alles, was man gewinnen kann. Ging weg und ist seit ein paar Monaten - auf Geheiß von Ferguson - wieder zurück bei United. © getty 23/44 WAYNE ROONEY - Prägte von 2004 bis 2017 die zweite ganz große Ära der Red Devils unter Ferguson. © getty 24/44 559 Pflichtspiele für United, 253 Tore, 146 Assists: Das sind die gigantischen Zahlen von Rooney bei Manchester United. © getty 25/44 ROBIN VAN PERSIE - War sogar nur zwischen 2012 und 2015 in Manchester aktiv, hinterließ aber große Fußstapfen. © getty 26/44 Van Persie kam in 105 Spielen auf 80 Scorerpunkte, wurde mit United Meister und Torschützenkönig. © getty 27/44 ROY KEANE - Etwas leichter tue sich Ferguson mit der Auswahl seiner Mittelfeldspieler - und nennt sofort Roy Keane. © getty 28/44 Keane war 13 Jahre bei United, die meisten davon als Kapitän seiner Mannschaft. Triple-Gewinner 1999 und einer der besten Mittelfeldspieler in der Geschichte des Klubs. © getty 29/44 BRYAN ROBSON - Vor Keane war Bryan Robson ebenfalls 13 Jahre der König im Mittelfeld der Red Devils. © getty 30/44 Robson war schon 1981 da und damit ein paar Jahre vor Ferguson. Blieb bis 1994 und wurde dann quasi von Keane abgelöst. © getty 31/44 PAUL SCHOLES - 20 Jahre Profi, 20 Jahre in Manchester. Eine Ikone: 711 Pflichtspiele, alle für United. © getty 32/44 Scholes holte mit Ferguson zusammen unglaubliche 25 Titel. Mittlerweile Eigentümer des Fünftligisten Salford City. © getty 33/44 DAVID BECKHAM - Noch ein Eigengewächs und Mitglied der Class of 92. Beckhams Verhältnis zu Ferguson war nicht immer frei von Konflikten. © getty 34/44 Aber in Manchester schaffte es der Junge aus London zum Welt-Star. Bereitete in 388 Spielen für United unglaubliche 102 Treffer vor. © getty 35/44 RYAN GIGGS - Und noch einer aus der Gang. Giggs kam wie Scholes und Beckham aus der eigenen Jugend, spielte 27(!) Jahre nur für United. © getty 36/44 Seine Bilanz: 941 Spiele! 164 Tore! 250 Vorlagen! Einer der größten United-Spieler der Geschichte. © getty 37/44 STEVE BRUCE - Einer der alten Recken und einer der ersten Transfers von Ferguson in Manchester. Kam 1987 und blieb bis 1996. © getty 38/44 Eisenharter Vorstopper, später Innenverteidiger. 266 Spiele für die Red Devils und sogar 28 Tore. © getty 39/44 DENIS IRWIN - Nicht der größte Name, aber ein Verteidiger ganz nach Fergusons Geschmack. Zwölf Jahre in Manchester. © getty 40/44 "Ihn würde ich auf alle Fälle in mein Team nehmen", sagt Ferguson. © getty 41/44 RIO FERDINAND - Ferguson machte Ferdinand 2002 zum teuersten Abwehrspieler seiner Zeit, bezahlte 46 Millionen Euro. © getty 42/44 Ferdinand blieb zwölf Jahre, spielte 455 Partien, holte unter anderem die Champions League. © imago images 43/44 PETER SCHMEICHEL - Fergie holte den Torhüter für ein Butterbrot von Bröndby - und Schmeichel war der Keeper der erfolgreichsten Dekade des Klubs. © getty 44/44 Schmeichel holte in Manchester 15 Titel in acht Jahren und wurde 1992 und 1993 zum Welttorhüter gekürt. Einen Keeper nannte Ferguson zwar nicht explizit. Es kann aber nur den einen geben.

Manchester United: Sancho als Wan-Bissaka-Alternative?

Zuletzt lederte auch United-Legende Paul Scholes gegen den 23-jährigen Wan-Bissaka. "Er ist nutzlos mit dem Ball - ein brillanter Verteidiger, aber nutzlos in der Offensive als Rechtsverteidiger", so Scholes.

Eines steht fest: In der Offensive könnte Sancho seine Fähigkeiten auch als Verteidiger unter Beweis stellen, auch wenn ihm in 13 Ligaspielen noch kein Treffer und kein Assist gelang. In Solskjaers neuem 3-4-2-1-System wäre er gegen defensivstehende Gegner eine Alternative.In all seinen Pflichtspielen für Klubs und Nationalmannschaft - dies waren bereits mehr als 200 - wurde er nie als nominelle Defensivkraft aufgestellt.

Sancho kam im Sommer 2021 von Borussia Dortmund nach Manchester. Der englische Rekordmeister überwies für seine Dienste 85 Millionen Euro an den BVB. Neben Sancho wechselten auch Superstar Cristiano Ronaldo (von Juventus Turin) und Raphael Varane (von Real Madrid) ins Old Trafford.