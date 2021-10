Saudische Fahnen am St. James' Park: "Eine echte Schande für Newcastle"

Die Fans von Newcastle United träumen von neuem Glanz, Menschenrechtsorganisation schlagen dagegen Alarm. Die umstrittene Übernahme durch ein Konsortium aus Saudi-Arabien sorgt für heftige Diskussionen.

Vor dem altehrwürdigen St. James' Park wehten schon saudische Fahnen. Die Fans, teilweise in Scheich-Kostüme gehüllt, schleuderten freudetrunken Bierdosen durch die Luft und grölten.

Die absurden Szenen wirkten, als hätte Newcastle United die Meisterschaft gewonnen. Dabei war es vorerst nur die umstrittene Übernahme des Klubs durch ein Konsortium aus Saudi-Arabien, die für Ekstase sorgte - international aber heftige Kritik auslöste.

Vor allem die Rolle des höchst umstrittenen saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman entfacht Diskussionen. Es sei "eine Farce, dass eine Person, die in Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit verwickelt ist, sich in die erste Liga des englischen Fußballs einkaufen konnte", kritisierte Menschenrechtler Felix Jakens von Amnesty International.

Umgerechnet rund 350 Millionen ließ sich eine Investorengruppe, die maßgeblich von einem saudischen Staatsfonds unter der Kontrolle bin Salmans beeinflusst wird, laut Medienberichten den Deal kosten. Für Amnesty der "eindeutige Versuch der saudischen Behörden, ihre katastrophale Menschenrechtsbilanz mit Hilfe des Glanzes der Premier League zu verschleiern".

Kronprinz, Porno-Produzent & Co.: Die reichsten Klubbesitzer der PL © getty 1/23 Umgerechnet rund 350 Millionen Euro ließ sich eine Investorengruppe, die maßgeblich von einem saudischen Staatsfonds unter der Kontrolle des Kronprinzen Mohammed bin Salman beeinflusst wird, die Übernahme von Newcastle United kosten. © imago images 2/23 Es sei "eine Farce, dass eine Person, die in Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit verwickelt ist, sich in die erste Liga Englands einkaufen konnte", kritisierte Menschenrechtler Felix Jakens von Amnesty International. © imago images 3/23 Wir blicken auf die Besitzer der Klubs im englischen Fußball und ihr Vermögen. © imago images 4/23 Platz 20: Delia Smith und Michael Wynn-Jones (ca. 30 Mio. Dollar), Norwich City - Smith ist Starköchin, ihr Ehemann Wynn-Jones Autor und Verleger. Beide waren schon vor der Übernahme Dauerkartenbesitzer und kauften den Klub in schweren Zeiten. © imago images 5/23 Platz 19: Mike Garlick (ca. 100 Mio. Dollar), FC Burnley - Garlick ist der Gründer der Beraterfirma Michael Bailey Associates und hat in dieser Rolle ein nettes Sümmchen verdient. Tritt nur wenig in der Öffentlichkeit auf. © imago images 6/23 Platz 18: Maxim Demin (ca. 110 Mio. Dollar), AFC Bournemouth - Verdiente mit Ölchemikalien ein Vermögen und kaufte Bournemouth 2011 für weniger als eine Million Pfund. 2015 verkaufte er 25 Prozent des Klubs an eine Investmentfirma. © imago images 7/23 Platz 17: Gino Pozzo (ca. 120 Mio. Dollar), FC Watford - Pozzo ist der Sohn von Giampaolo Pozzo, Besitzer von Udinese Calcio und Ex-Besitzer des FC Granada. Pozzo ist stark in Transferentscheidungen etc. involviert. © imago images 8/23 Platz 16: Abdullah bin Musa'ad (ca. 255 Mio. Dollar), Sheffield United - Abdullah ist ein saudischer Prinz, der auch schon Posten in der saudischen Regierung inne hatte. Er gilt als großer Sportfan und besitzt auch Fußballvereine in Belgien und Dubai. © imago images 9/23 Platz 15: David Sullivan (ca. 1,6 Mrd. Dollar), West Ham United - Sullivan wurde als Sexshop-Besitzer und Porno-Produzent reich, bereits mit 25 war er Millionär. War vor seinem Kauf von West Ham 16 Jahre Besitzer von Birmingham City. © imago images 10/23 Platz 14: Tony Bloom (ca. 1,7 Mrd. Dollar), Brighton & Hove Albion - Bloom war professioneller Poker-Spieler und wurde unter anderem durch den Besitz von Poker-Websites reich. Sein Spitzname: The Lizard. © imago images 11/23 Platz 13: Farhard Moshiri (ca. 2 Mrd. Dollar), FC Everton - Der Brite ist Teilhaber in verschiedenen Stahl- und Energieunternehmen. Moshiri übernahm 2016 die Mehrheit der Anteile des FC Everton. Er lebt in Monaco. © imago images 12/23 Platz 12: Fenway Sports Group (ca. 2,7 Mrd. Dollar), FC Liverpool - FSG ist ein Sport-Investment-Unternehmen. Neben dem FC Liverpool gehören der Gruppe auch die Boston Red Sox aus der MLB. John W. Henry (Mitte) gilt als der Kopf von FSG. © imago images 13/23 11. Joshua Harris et al. (ca. 3,9 Mrd. Dollar), Crystal Palace - Harris gründete Apollo Global Management, eine Private-Equity-Firma. Er ist Besitzer der Philadelphia 76ers und New Jersey Devils sowie Anteilseigner an Crystal Palace. © imago images 14/23 10.: Gao Jisheng (ca. 4 Mrd. Dollar), AFC Southampton - Übernahm erst 2017 die Mehrheitsanteile des Klubs. Jisheng ist ein chinesischer Investor, unter anderem auch im Frauenfußball. War 2011 in einen Bestechungsskandal in China verwickelt. © imago images 15/23 9.: Die Glazer-Familie (ca. 4,9 Mrd. Dollar), Manchester United - Malcolm Glazer übernahm die Mehrheitsanteile 2015 unter sehr umstrittenen Umständen, auch weil er aufgenommene Schulden auf den Klub umschrieb. Glazer starb 2014. © imago images 16/23 8.: Aiyawatt Srivaddhanaprabha (ca. 5,9 Mrd. Dollar), Leicester City - Der Sohn von Vichai Srivaddhanaprabha erbte den Klub nach dessen Tod in einem Hubschrauberabsturz. Dieser war durch King Power, eine thailändische Duty-Free-Kette, reich geworden. © imago images 17/23 7.: Joe Lewis (ca. 6,2 Mrd. Dollar), Tottenham Hotspur - Lewis verdiente in erster Linie am Devisenmarkt ein Vermögen und zog dafür sogar auf die Bahamas. Geriet durch Kürzungen bei Tottenham im Zuge der Coronakrise stark in die Kritik. © imago images 18/23 6.: Guo Guongchang (ca. 6,7 Mrd. Dollar), Wolverhampton Wanderers - Guongchang ist Gründer der chinesischen Investmentfirma Fosun International und zählt zu den reichsten Chinesen weltweit. © imago images 19/23 5.: Nassef Sawiris (ca. 9,2 Mrd. Dollar), Aston Villa - Sawiris ist Teil einer der reichsten Familien Ägyptens und war für verschiedene große Unternehmen, u.a. adidas, tätig. Der Ägypter ist laut Forbes der viertreichste Afrikaner der Welt. © imago images 20/23 4.: Stan Kroenke (ca. 10,6 Mrd. Dollar), FC Arsenal - Kroenke gehört Kroenke Sports & Entertainment, einer Firma, die neben dem FC Arsenal auch die Los Angeles Rams, die Denver Nuggets, die Colorado Avalanche und die Colorado Rapids besitzt. © imago images 21/23 3.: Roman Abramowitsch (ca. 14,1 Mrd. Dollar), FC Chelsea - Verdiente den Großteil seines Vermögens im Öl- und Gassektor. Abramowitsch war in Russland auch politisch aktiv und tritt als spendabler Philantrop auf. Ihm gehört eine ganze Yacht-Armada. © imago images 22/23 2.: Mansour bin Zayed Al Nahyan (ca. 23,5 Mrd. Dollar), Manchester City - Mitglied der Herrscherfamilie von Abu Dhabi und Mitglied des aktuellen Kabinetts der VAE. Kaufte die Citizens im Jahr 2008 mit seiner Abu Dhabi United Group. © imago images 23/23 1.: Saudi Arabia Public Investment Fund (ca. 360 Mrd. Dollar), Newcastle United - Der Fonds wurde gegründet, um das Image des Staates aufzupolieren. Vorsitzender ist der umstrittene Kronprinz Mohammed bin Salman.

Newcastle United: Gibt es bald die "Big Seven"?

Die Warnungen vor "Sportswashing" im europäischen Spitzenfußball sind nicht neu. Es ist eine ähnliche Strategie, die auch Abu Dhabi mit Manchester City verfolgt oder die katarischen Geldgeber mit Paris St.-Germain.

Anhänger und Verantwortliche der Magpies hoffen dagegen, dass mit neuem Geld aus den "Big Six" in England die "Big Seven" werden - und Newcastle die erste große Trophäe seit 1955 gewinnt. Ganz nach dem Vorbild anderer alimentierter Klubs.

"Zum ersten Mal seit vielen Jahren glauben wir, dass unser Wunsch nach einem ehrgeizigen Newcastle United, das danach strebt, das Beste zu sein, unter Ihrer Führung Wirklichkeit werden kann", schrieb der Newcastle United Supporters Trust an die neuen Bosse gerichtet. Klub-Idol Alan Shearer twitterte, dass der Klub wieder hoffen könne. Und Michael Owen sieht gar einen "Wendepunkt".

Geschäftsführerin Staveley: "Das beste Team der Welt"

Für die neue Geschäftsführerin Amanda Staveley ist Newcastle "das beste Team der Welt. Wir wollen sehen, wie es diese Trophäen holt, an der Spitze der Premier League, in Europa", sagte sie Sky Sports, nachdem das Konsortium den bei Newcastle-Fans unbeliebten Eigentümer Mike Ashley abgelöst hatte.

Vorausgegangen waren eine vierjährige Hängepartie, ein Streit mit dem katarischen TV-Sender BeIN Sports und Vorwürfe gegen Saudi-Arabien, für TV-Piraterie mitverantwortlich zu sein.

Erst am Donnerstag stimmte die Liga der Übernahme zu. Doch in die neue Euphorie der Anhänger mischten sich die kritischen Stimmen. "Wissen Sie, all diese Fans sollten sich so gut wie möglich bewusst machen, wer ihre Besitzer sind", forderte Amnesty-Mitarbeiter Jakens im Interview mit AFP.

Khashoggi-Verlobte: "Eine echte Schande für Newcastle"

Saudi-Arabien steht schon lange wegen Menschenrechtsverletzungen, einer der höchsten Hinrichtungsraten der Welt und eines laut Aktivisten undurchsichtigen Justizsystems in der Kritik. Auch die brutale Ermordung des kritischen Journalisten Jamal Khashoggi sorgte international für Entsetzen.

US-Geheimdienste machen die Führung des islamisch-konservativen Königreichs um bin Salman dafür verantwortlich. Hatice Cengiz, die mit Khashoggi verlobt war, zeigte sich schockiert. Es sei "so traurig", sagte sie bei Sky News, "eine echte Schande für Newcastle und den englischen Fußball".