Der FC Liverpool ist in der 3. Runde des Carabao Cup heute zu Gast bei Norwich City. Das ganze Spiel gibt es hier im Liveticker.

In der 3. Runde des Carabao Cup empfängt Norwich City den FC Liverpool. Die Vorzeichen stehen schlecht für die Gastgeber, die nach fünf Spieltagen in der Premier League immer noch ohne Punkte sind, während die Mannschaft von Jürgen Klopp gemeinsam mit dem FC Chelsea an der Tabellenspitze steht. Hier könnt Ihr das gesamte Spiel im Liveticker verfolgen.

Carabao Cup: Norwich City vs. FC Liverpool heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der FC Liverpool hat nach dem 5. Spieltag in der Premier League 13 Punkte geholt und eine Torbilanz von 12:1 - genau wie der FC Chelsea! Beide Klubs stehen damit gemeinsam an der Tabellenspitze vor Manchester United mit ebenfalls 13 Punkten aber einer schwächeren Torbilanz von 13:4.

Vor Beginn: Der FC Liverpool muss verletzungsbedingt auf Andrew Robertson, Thiago und Georginio Wijnaldum verzichten, geht jedoch weiter als klarer Favorit in das Duell. Wie lange Thiago ausfällt, ist noch unklar. Er verletzte sich beim 3:0 am Wochenende gegen Crystal Palace. "Das ist schade, weil er zuletzt immer besser reingekommen ist", sagte Jürgen Klopps Assistenztrainer Pepijn Lijnders nach dem Spiel.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker Norwich City vs. FC Liverpool! Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

Carabao Cup: Norwich City vs. FC Liverpool heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Liverpool: Alisson - Milner, Van Dijk, Gomez, Alexander-Arnold - Keita, Henderson, Fabinho - Salah, Firmino, Mane

Carabao Cup: Norwich City vs. FC Liverpool heute im TV und Livestream

Norwich City vs. FC Liverpool ist heute nicht im Free-TV zu sehen. DAZN überträgt das Spiel heute live und exklusiv in voller Länge ab 20.45 Uhr mit Kommentator Uli Hebel und Experte Ralph Gunesch.

Nach dem kostenlosen Probemonat auf DAZN kostet das monatlich kündbare Abo 14,99 Euro, mit dem Jahresabo (149,99 Euro) spart ihr im Vergleich etwas Geld. Der Probemonat wird jedoch am

Carabao Cup: Die 3. Runde im Überblick

Die 3. Runde des Carabao Cup wird am Dienstag und Mittwoch ausgetragen.