Manchester United: Transferplanungen so gut wie abgeschlossen - Fragezeichen hinter Paul Pogba

Manchester United wird in diesem Sommer wohl keine großen Transfers mehr tätigen. Die Großbaustellen sind mit Jadon Sancho und Raphael Varane bedient. Fragezeichen stehen hinter einigen potenziellen Abgängen - unter anderem auch hinter Paul Pogba.

"Alles, was jetzt kommt, ist ein Bonus", sagte Trainer Ole Gunnar Solskjaer am Donnerstag im Rahmen des Trainingslagers der Red Devils in Schottland. "Ich muss sagen, dass wir uns mit den beiden Neuzugängen dort verstärkt haben, wo wir uns verstärken wollten."

Gemeint sind Jadon Sancho, der für 85 Millionen Euro von Borussia Dortmund kam, und Innenverteidiger Raphael Varane, dessen Wechsel von Real Madrid nach Manchester unmittelbar bevorsteht. Nur der Medizincheck steht noch aus. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge liegt die Ablösesumme für den Franzosen bei 40 Millionen Euro plus Boni.

Nach Informationen von SPOX und Goal könnte United noch aktiv werden und einen Mittelfeldspieler oder einen Rechtsverteidiger holen. Große Transfers dürften aber nicht mehr folgen.

Es sind hingegen noch einige Abgänge zu erwarten. Torhüter Joel Pereira (RKC Waalwijk, ablösefrei), Tahith Chong (Birmingham City, Leihe) und Facundo Pellistri (Alaves, Leihe) haben den Verein bisher verlassen. Weitere Spieler dürften folgen.

Fragezeichen stehen vor allem hinter den Leih-Rückkehrern Jesse Lingard, Diogo Dalot und Andreas Pereira. Aktuell befinden sich 31 Spieler im Kader von United.

Solskjaer warnte jedoch vor zu vielen Abgängen. "Wir brauchen einen großen Kader", sagte der 48-Jährige. "Der Start ist wichtig, die ganze Saison ist wichtig, aber man muss im April und Mai frisch und mit genügend Optionen ankommen. Einige könnten bis Weihnachten ausgeliehen werden, andere könnten für eine Saison gehen, aber ich möchte auf keiner Position zu wenig Spieler haben."

© getty Paul Pogbas Vertrag bei Manchester United läuft 2022 aus.

Manchester United: Fragezeichen hinter Paul Pogba

Die wichtigste Personalie heißt aber Paul Pogba. Hartnäckig halten sich Gerüchte um einen Wechsel zu Paris Saint-Germain. Der Franzose hat nur noch einen Vertrag bis 2022 und müsste United spätestens im Winter verlassen, um noch eine Ablöse zu generieren.

Solskjaer steht den Gerüchten gelassen gegenüber. "Ich hoffe, dass jeder Spieler denkt, dass United der richtige Klub ist, um Titel zu gewinnen. Wenn man bei Manchester United unterschreibt, muss man sich der Herausforderung stellen. Paul ist zurückgekommen, er ist frisch und immer so positiv. Die Gespräche, die ich mit ihm geführt habe, waren alle positiv."

Die neue Premier-League-Saison startet für ManUnited am 14. August mit einem Heimspiel gegen Leeds United.