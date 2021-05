FC Liverpool: Wie Georginio Wijnaldum zum Schlüsselspieler von Jürgen Klopp wurde

Er begann als unscheinbarer Außenverteidiger und ist heute in Diensten des FC Liverpool einer der besten Spieler der Welt und angeblich sogar Thema beim FC Bayern. Der Aufstieg von Georginio Wijnaldum war alles andere als absehbar. Zwei Weggefährten erinnern sich an einen ganz besonderen Spieler. Auf und neben dem Platz.

Dieser Artikel ist bereits auf DAZN News erschienen

Nun also auch noch der FC Bayern. Angeblich. Georginio Gregion Emile Wijnaldum, den alle Welt nur Gini nennt, ist ein so genanntes Transferziel. Ein interessanter Spieler, der in ein paar Wochen ziemlich sicher seinen aktuellen Arbeitgeber ablösefrei verlassen und bei einem anderen Klub anheuern wird. Den Bayern soll Wijnaldum angeboten worden sein, wie auch immer man sich so ein Angebot vorstellen muss. Das berichteten bereits unterschiedliche Medien, sein Berater signalisierte bei Sport1 zuletzt auch potenzielles Interesse seines Klienten.

Es ist aber auch zu hören, dass die Ligen in England und Spanien sein bevorzugtes Arbeitsumfeld sind. Da trifft es sich ganz gut, dass der FC Barcelona den Spieler nur zu gerne bald verpflichten würde. Die Beziehung zwischen Barca und niederländischen Angestellten ist eine lange Erfolgsgeschichte, sie reicht von Johan Cruyff und Johan Neeskens bis Ronald Koeman und Frenkie de Jong.

Diese beiden sollen ein gewichtiges Pfund werden im Werben um einen der besten Mittelfeldspieler der Welt - der als solcher allerdings immer ein wenig unterbewertet scheint. Selbst bei seinem aktuellen Klub drehen sich die großen Geschichten um Thiago, um Jordan Henderson oder James Milner.

Um Wijnaldum, auf dem Papier immerhin dritter Kapitän und derzeit der tatsächliche Anführer der Mannschaft, ist es dagegen vergleichsweise ruhig. Was dem Spieler selbst ziemlich recht sein dürfte: Für das Spektakel, für die großen Schlagzeilen und die bunten Geschichten waren schließlich schon immer die anderen zuständig.

Wijnaldum "immer der letzte auf dem Trainingsplatz"

Gini Wijnaldum ist in Rotterdam-Schiemond aufgewachsen, direkt am Hafen. Ein Arbeiterstadtteil, nach dem Krieg aus dem Boden gestampft, der sich im Laufe der Jahrzehnte zu einem so genannten Problembezirk entwickelte. Einfache Leute wohnen hier, die meisten wollen irgendwann raus aus Schiemond. So soll es auch bei Georginio gewesen sein, erzählt Marcel Meeuwis im Gespräch mit DAZN . Der heute 40-Jährige war mal Profi bei Borussia Mönchengladbach, spielte mit Wijnaldum bei Feyenoord zusammen.

"Gini wusste schon immer sehr genau, was er wollte. Er hatte seinen Weg schon als Teenager klar vor Augen, wollte raus in die weite Welt. Und dafür hat er geackert wie kein anderer", erinnert sich Meeuwis nach genau an den Jungen, der damals noch recht schüchtern und zurückhaltend war, aber schon sehr klar in seinem Denken. Im kleineren Rotterdamer Klub Sparta lernte Wijnaldum die Grundlagen, dann ging es zum großen Feyenoord. Wijnaldum wurde von berühmten Trainern ausgebildet, lernte von unter anderem Ruud Gullit oder Leo Beenhakker, dann wurden Bert van Marwijk und Gertjan Verbeek seine ersten Trainer bei den Profis. Später kamen bei PSV Eindhoven noch Phillip Cocu und Dick Advocaat dazu. Es gibt wohl schlechtere Bedingungen, um sich für eine große Karriere als Spieler vorzubereiten.

Die äußeren Umstände aber waren das eine, die intrinsische Motivation von Wijnaldum der viel wichtigere Teil seiner rasanten Entwicklung. "Er war eigentlich immer der Letzte, der den Trainingsplatz verlassen hat. Während wie anderen längst in der Kabine saßen, machte Gini noch ein paar Extraschichten. Ließ sich Flanken zuspielen und köpfte 15 Minuten ununterbrochen aufs Tor. Oder übte Freistöße. Das war schon einigermaßen ungewöhnlich. Nicht, weil er mehr tat als andere - sondern weil er für Spielsituationen übte, die für ihn als Spieler in der Regel kaum entstanden", sagt Meeuwis.

FC Bayern München - Transfergerüchte: Die möglichen Zu- und Abgänge im Überblick © imago images 1/55 Die neunte Meisterschaft des FC Bayern in Folge ist eingetütet, doch hinter den Kulissen ist von Ruhe keine Spur. Der Kader soll auf Wunsch von Neu-Trainer Nagelsmann in der Breite verstärkt werden. Ein Überblick über die Gerüchte. © getty 2/55 FIXE ABGÄNGE - JEROME BOATENG: Trotz seiner starken Form ist die Zeit von Jerome Boateng beim FC Bayern vorbei. Sportvorstand Hasan Salihamidzic erklärte, man werde dem Innenverteidiger keinen neuen Vertrag mehr geben. © getty 3/55 "Trennen sich die Wege, blicke ich stolz auf die Jahre zurück", hatte Boateng zu SPOX und Goal gesagt. Nach zehn Jahren ist seine Zeit an der Isar nun vorbei - sehr zum Missfallen von Hansi Flick. © getty 4/55 DAVID ALABA: Auch der Österreicher wird die Bayern bekanntlich verlassen. Alaba, mittlerweile Bayerns Rekordspieler aus dem Ausland, "möchte eine neue sportliche Herausforderung." Ein Favorit hat sich herauskristallisiert. © getty 5/55 Real Madrid ist mittlerweile klarer Favorit, auch wenn der Wechsel nach Infos von SPOX und Goal noch nicht fix ist. Spanien soll es aber auf jeden Fall werden. Joshua Kimmichs Reaktion? "Real ist nicht so schlecht." © getty 6/55 JAVI MARTINEZ: Mittlerweile steht fest, dass der Spanier die Bayern nach neun Jahren verlassen wird, darauf habe man sich "einvernehmlich" verständigt. 2012 hatte Martinez 40 Millionen Euro Ablöse gekostet, damals der Vereinsrekord. © getty 7/55 Und wo geht es hin? SPOX und Goal können spanische Medienberichte bestätigen, wonach Athletic Bilbao erneut Interesse angemeldet hat. Martinez kann sich ein neues Abenteuer - z.B. in der MLS - gut vorstellen. © getty 8/55 DOUGLAS COSTA: Der Brasilianer, der für eine Saison von Juventus Turin an den deutschen Rekordmeister ausgeliehen ist, kehrt nach Informationen von SPOX und Goal zur Alten Dame zurück. © getty 9/55 Costa, der den Bayern derzeit verletzt fehlt, sieht seine Zukunft nach eigener Aussage in Italien. Nach Informationen von SPOX und Goal sucht Juventus aber schon nach einem Abnehmer für Costa. Er hat dort Vertrag bis 2022. © getty 10/55 MÖGLICHE ABGÄNGE - NIKLAS SÜLE: Hat noch Vertrag bis 2022, ist in der Innenverteidigung in dieser Saison aufgrund der guten Form von Boateng jedoch meist außen vor. Durfte zwischenzeitlich für den schwächelnden Pavard den Aushilfsrechtsverteidiger geben. © getty 11/55 Auf die Frage, ob er sicher sei, dass Süle bleibe, antwortete Rummenigge Mitte Februar im ZDF: "Wenn wir eine Lösung finden, sind wir grundsätzlich gerne bereit, den Vertrag zu verlängern. Das wird aber nur zu gewissen Konditionen möglich sein." © getty 12/55 Heißt: Bayern will sparen. Alternative könnte ein Wechsel in die Premier League sein: Nach Informationen von SPOX und Goal buhlt Chelsea um Süle. Ein zweiter "Fall Alaba" mit ablösefreiem Wechsel soll auf jeden Fall vermieden werden. © getty 13/55 Zwar kommt im kommenden Sommer in Upamecano ein weitere Konkurrent für Süle zum FCB, in Nagelsmann aber auch ein Trainer, der ihm einst zu seinem Durchbruch in Hoffenheim verholfen hatte. © getty 14/55 ROBERT LEWANDOWSKI: Wie ESPN berichtet, haben Chelsea, Manchester City und auch PSG Interesse an einer Verpflichtung des Weltfußballers im Sommer, was jedoch als unwahrscheinlich gilt. © getty 15/55 Zwar berichtete die Sport Bild, dass Lewandowski-Berater Pini Zahavi Anfragen von Top-Klubs nutzen könnte, um einen Vorstoß bei der Bayern-Führung zu wagen, diese sei jedoch grundsätzlich nicht gesprächsbereit. © getty 16/55 Lewandowskis Vertrag läuft noch bis 2023, weshalb die Bayern aktuell weder mit dem Polen Vertragsgespräche führen, noch ihn gehen lassen müssen. © getty 17/55 Lewandowski selbst liebäugelte erst kürzlich gar mit einem Karriereende bei den Bayern: "Ich fühle mich sehr wohl hier, das Verhältnis zu den Mitspielern ist sehr gut. Wenn etwas so gut funktioniert, sollte man es nicht trennen." © getty 18/55 Sollten also nicht ganz verrückte Summen geboten werden, wird ein Lewandowski-Abgang wohl kein Thema im Sommer. Das könnte sich jedoch ein Jahr später im Sommer 2022 ändern. © getty 19/55 Dann würde Lewandowski in sein letztes Vertragsjahr gehen und müsste sich entscheiden zwischen einem Rentenvertrag in München oder einer letzten, neuen Herausforderung. © getty 20/55 Im Falle einer Entscheidung gegen den FCB könnten die Bayern dann sogar nochmals beim BVB wildern. Ab 2022 kann die Ausstiegsklausel von Haaland (75 Mio.) gezogen werden, allerdings präferiert dieser eher den Schritt weg von der Bundesliga. © getty 21/55 BOUNA SARR: Kam erst im Oktober des vergangenen Jahres als Last-Minute-Transfer nach München und sollte auf rechts den Backup für Pavard geben. In dieser Rolle ist er mittlerweile sogar hinter den etatmäßigen Innenverteidiger Süle gerutscht. © getty 22/55 Sarr dürfte den Verein im Sommer wieder verlassen, laut Sport Bild gibt es aber für ihn aktuell keine Angebote. Sollte Süle im Sommer gehen, wäre ein Verbleib vielleicht doch denkbar. Bayern scheint aber zwei Nummern zu groß für ihn. © getty 23/55 Nach Sport1-Angaben liegt die Schmerzgrenze der Bayern bei Sarr bei fünf bis sechs Millionen Euro. Es läuft also auf ein Verlustgeschäft hinaus. Angeblich soll Ex-Klub Marseille nicht abgeneigt sein. © getty 24/55 CORENTIN TOLISSO: Quo vadis, Corentin? Bei Bayern galt er nach dem Thiago-Abgang als erster Backup für die Zentrale um Goretzka und Kimmich. Nun gilt er als einer der ehesten Verkaufskandidaten. © getty 25/55 Besonders bitter: Nach einem Muskelsehnenriss im Training fiel er lange aus. Erst kürzlich absolvierte er eine erste leichte Laufeinheit und stieg ins Aufbautrainng ein. Flick deutete an, dass er vielleicht noch einmal in dieser Saison spielen kann. © getty 26/55 Seine Zukunft ist jedoch ungewiss: "Er hat noch ein Jahr Vertrag. Entweder verlängern wir oder müssen eine Lösung finden. Diese beiden Optionen liegen auf dem Tisch. Ich kann weder die eine noch die andere ausschließen", sagte Rummenigge bei Sport1. © getty 27/55 Doch kann Tolisso im Sommer aufgrund der Verletzung überhaupt gewinnbringend verkauft werden? Laut Bild wollten die Bayern eine Ablöse in Neuzugänge investieren. ManUnited und Inter Mailand wurde Interesse nachgesagt. © getty 28/55 ALEXANDER NÜBEL: Auf eine Ausleihe hofft derweil Bayerns Ersatztorhüter. "Alex braucht regelmäßige Spielpraxis, ein paar Einsätze reichen da nicht", forderte Berater Stefan Backs im kicker. An einem Wechsel zu Union Berlin ist aber nichts dran. © getty 29/55 Favorit auf eine Nübel-Leihe soll hingegen weiter die AS Monaco sein. Sport1 berichtete, dass auch der BVB auf der Suche nach einer neuen Nummer eins ein Auge auf den 24-Jährigen geworfen habe. © getty 30/55 MÖGLERICHE VERTRAGSVERLÄNGERUNGEN - ERIC-MAXIM CHOUPO-MOTING: Traf zuletzt als Lewandowski-Ersatz sehr zuverlässig. Er soll für ein weiteres Jahr unterschreiben, laut Bild stehen die Verhandlungen mit dem Stürmer kurz vor dem Abschluss. © getty 31/55 Bereits Anfang April hatte Choupo-Moting im Gespräch mit SPOX und Goal verraten, dass er sich eine Verlängerung in München "natürlich" vorstellen könne. © getty 32/55 JOSIP STANISIC: Der Vertrag des Defensivallrounders läuft aus, laut AZ wollen die Bayern mit dem 21-Jährigen verlängern, der gegen Union Berlin debütierte. Würde dann wohl weiterhin zwischen zweiter Mannschaft und den Profis pendeln. © getty 33/55 LEON GORETZKA: Hat noch Vertrag bis 2022, ein Verkauf ist aber kein Thema. Stattdessen soll verlängert werden - "die Tendenz geht klar zu Bayern". Nach Informationen von SPOX und Goal laufen die Gespräche bereits eine Weile. © getty 34/55 FIXE NEUZUGÄNGE: DAYOT UPAMECANO. Der 22-Jährige kommt per Ausstiegsklausel von RB Leipzig und unterschreibt bis 2026. Er wird in der kommenden Saison in der Innenverteidigung gesetzt sein. © getty 35/55 OMAR RICHARDS: Die Bayern haben den Transfer des 22-Jährigen vom englischen Zweitligisten FC Reading zwar noch nicht vermeldet, am Wechsel wird aber wohl nicht mehr zu rütteln sein. © getty 36/55 Schließlich gratulierte Michael Reschke, Direktor von Richards' Berateragentur bereits gegenüber Sport1 zur Verpflichtung: "Um es kurz zu machen: Glückwunsch an den FC Bayern! Ich denke, er wird einen tollen Weg bei den Bayern gehen." © getty 37/55 Stand jetzt kommen auch folgende Leihspieler zurück nach München: Christian Früchtl (Nürnberg), Chris Richards (Hoffenheim), Lars Lukas Mai (Darmstadt), Adrian Fein (Eindhoven), Michael Cuisance (Foto, Marseille), Joshua Zirkzee (Parma). © getty 38/55 MÖGLICHE NEUZUGÄNGE - ACHRAF HAKIMI: Die Bayern sind generell am Ex-Dortmunder interessiert, doch ist ihnen der kolportierte Preis von 45 Millionen Euro zu hoch. Und Kontakt gab es noch keinen, wie sein Berater gegenüber SPOX und Goal bestätigte. © getty 39/55 Allerdings sagte der Berater auch: "Wer würde nicht gerne für den FC Bayern spielen?" Und: Inter braucht nach Corona Geld, allerdings schloss Bayern-Präsident Herbert Hainer ganz große Transfers vor kurzem aus. Hakimi ist damit eher unwahrscheinlich. © getty 40/55 MÖGLICHE NEUZUGÄNGE - EDUARDO CAMAVINGA: Das 18-jährige Supertalent von Stade Rennes dürfte im Sommer den Schritt zu einem Topklub wagen. Einem Bericht des spanischen Radiosenders Cadena Ser zufolge sei der FCB "eine echte Möglichkeit". © getty 41/55 Berater Jonathan Barnett verriet schon zuvor exklusiv gegenüber SPOX und Goal, dass ein Wechsel in die Bundesliga eine Option sei. "Eduardo will für einen Topklub spielen", vier oder fünf stünden zur Auswahl. © getty 42/55 Klar ist: Die Verpflichtung eines talentierten Spielers, der die aus Joshua Kimmich und Leon Goretzka bestehende Doppelsechs entlastet und ihr Konkurrenz macht, hat für die Bayern-Bosse um Salihamidzic in diesem Sommer höchste Priorität. © getty 43/55 Camavinga dürfte allerdings rund 50 Millionen Euro kosten - wenn es nicht zu einem Wettbieten kommt: Die Konkurrenz für die Bayern ist groß, nahezu jeder Top-Klub von ManCity über PSG bis zu Real gilt als interessiert. © getty 44/55 BORNA SOSA: Soll wie Friedl laut Sport Bild ebenfalls auf der Schattenliste der Bayern stehen. Der 23-Jährige ist in der laufenden Saison endlich größtenteils verletzungsfrei und zeigt gerade in der Offensive sein Potenzial (10 Torvorlagen in der Liga). © getty 45/55 Sosas Reaktion auf das kolportierte Bayern-Interesse: "Das lässt einen nicht kalt." VfB-Sportdirektor Sven Mislintat soll beim Kroaten aber erst bei einem Angebot in Höhe von 20 Millionen Euro gesprächsbereit sein. Tendenziell zu teuer für einen Backup. © imago images / Nordphoto 46/55 STEFAN ORTEGA: Der Keeper von Arminia Bielefeld wird in den Medien als Neuer-Ersatz gehandelt, sollte man Nübel tatsächlich gehen lassen. Der 28-Jährige ließ in der FAZ ausrichten, er würde sich mit einem Wechsel in dieser Kragenweite "beschäftigen". © getty 47/55 FLORIAN NEUHAUS: Auch der frühere Löwe wurde bereits mehrfach mit den Bayern in Verbindung gebracht. Klar ist: Der FCB will das Mittelfeld verstärken. Klar ist auch: Neuhaus wusste zuletzt in Mönchengladbach und im DFB-Dress zu überzeugen. © getty 48/55 "Der FC Bayern ist ein großer Verein. Außerdem ist mein Papa ein riesiger Bayern-Fan", sagte Neuhaus erst im November im Interview mit SPOX und Goal. Mittlerweile jedoch sei laut Bild klar, dass Neuhaus noch ein weiteres Jahr Borusse bleiben wolle. © getty 49/55 FRENKIE DE JONG: Anfang Dezember kursierte ein Bericht der spanischen Mundo Deportivo, wonach sich der FCB einmal mehr mit de Jong beschäftige. Dies deckt sich zwar mit Informationen von SPOX und Goal, bisher handelt es sich aber nur um Gedankenspiele. © getty 50/55 De Jong verlängerte zwar erst bis 2026 bei Barca, der Klub hat aber große finanzielle Nöte und könnte im Sommer zu Verkäufen gezwungen sein. Falls de Jong auf den Markt käme, wäre er für den FCB interessant. Ein Transfer bleibt dennoch unwahrscheinlich. © getty 51/55 GEORGINIO WIJNALDUM: Er ist einer von Klopps Lieblingen beim FC Liverpool und ein echter Antreiber im zentralen Mittelfeld. Zudem ist "Gini" ablösefrei im Sommer, passt damit also ins Corona-bedingte Beuteschema des FC Bayern. © getty 52/55 Sein Berater machte die Tür im Sport1-Podcast auf: "Wijnaldum ist ablösefrei und hält sich alle Optionen offen. Der FC Bayern ist ein großartiger Verein. Wenn sie an ihm interessiert sein sollten, können sie gerne mit uns sprechen." © getty 53/55 Jedoch ist Wijnaldum schon 30 und soll recht hohe Gehaltsforderungen haben. Zudem gilt der FC Barcelona mit seinem Landsmann Ronald Koeman als Trainer als Favorit auf Wijnaldum. Auch hier ist ein Bayern-Wechsel eher unwahrscheinlich. © getty 54/55 CALLUM HUDSON-ODOI: Ja, der schon wieder. Schließlich ist Salihamidzic "ein bisschen verliebt" in den Flügelspieler des FC Chelsea, wie Karl-Heinz Rummenigge mal sagte. SPOX und Goal wissen: "CHO" ist weiterhin ein Thema beim FCB. © getty 55/55 Unter dem neuen Chelsea-Trainer Thomas Tuchel (47) läuft es für "CHO" nicht wirklich, häufig kommt er nur von der Bank. Sein letztes Spiel über 90 Minuten datiert vom 27. Januar.

Wijnaldum "kein typischer Ja-Sager"

Wijnaldum begann bei Feyenoord als rechter Außenverteidiger, an eine Versetzung ins Mittelfeld dachte in seinen ersten Jahren als Profi wohl noch niemand. Außer Wijnaldum selbst. "Ich glaube schon, dass er schlau genug war, das Potenzial zu erkennen, das in ihm schlummerte. Und er war schlau genug, dann nicht mit uns anderen Spielern um die Häuser zu ziehen nach dem Training oder nach einem Spiel. Damals war das völlig normal: Wir gingen viel raus, hatten Spaß, ein Bier hier, ein paar Whiskey-Cola da. Aber Gini war fast nie mit dabei. Er ging lieber nach Hause zu seiner Familie."

Ähnlich spricht auch Kevin Hofland im Gespräch mit DAZN über seinen ehemaligen Mitspieler. Hofland und Wijnaldum spielten drei Jahre zusammen bei Feyenoord. Hofland war damals schon ein gestandener Profi und Nationalspieler und damit für Wijnaldum automatisch eine Respektsperson. "Das würde ich als eine seiner größten Stärken beschreiben: Er war kein typischer Ja-Sager, aber er hat schon ganz früh Ratschläge älterer Spieler angenommen. Gini hatte anfangs immer ein paar Probleme, mit Enttäuschungen umzugehen. Aber er hat Hilfe angenommen und sich nicht verschlossen. Reflexion und der Wille aus seiner Komfortzone zu kommen, sind sehr wichtige Eigenschaften bei jungen Spielern."

Es ist wohl kein Zufall, dass Wijnaldum mit 16 Jahren und 128 Tagen im Frühjahr 2007 zum jüngsten Spieler in der Geschichte von Feyenoord wurde. Sein Debüt in der Eredivisie gegen den FC Groningen ging zwar 0:4 verloren, aber damit war für ihn selbst eine Mauer durchbrochen. "Ich glaube, dass dieses erste Spiel für ihn als Bestätigung rechte: 'Ich kann es auch bei den Profis schaffen'", sagt Hofland. Der dann aber auch erlebte, dass es für Wijnaldum nicht immer nur bergauf ging.

Wijnaldum-Show in De Kuip

Es gab Probleme mit Trainer van Marwijk, Wijnaldum spielte in seiner ersten echten Saison nur sporadisch. Meist schaffte er es gar nicht in den Kader. Mit dem Wechsel von van Marwijk zu Verbeek kam die Wende. Bis dahin hatte Wijnaldum aber die Zeit genutzt, um andere wichtige Dinge für sich anzunehmen. "Ich war damals der Kassenwart bei uns in der Mannschaft. Gini kam einmal zu spät zum Training, ich wollte danach die Strafe einkassieren. Er wollte nicht bezahlen, sagte: 'Ich war ja nur ein paar Sekunden zu spät.' Daraufhin ich: 'Ach ja?! Und im Spiel, wenn du da auch eine Sekunde zu spät bist - was glaubst du, wird passieren?' Er hat es verstanden. Und natürlich hat er bezahlt." Wijnaldum soll von da an nie mehr zu spät gekommen sein, sagt Hofland.

Feyenoord wurde früh zu klein für Wijnaldum, der Wechsel zum Rivalen PSV Eindhoven war folgerichtig, aber emotional sehr schwierig. In Eindhoven war die Chance auf den Meistertitel deutlich höher als in Rotterdam. Aber als die Entscheidung längst feststand, trafen beide Mannschaften im Saisonfinale 2011 in Rotterdam aufeinander.

Feyenoord dümpelte irgendwo im Mittelfeld, PSV war Tabellenführer, der Meisterschaftskampf brutal eng. Im Hinspiel hatte Eindhoven mit Wijnaldum und Feyenoord den Boden aufgewischt, die Partie endete Zehn zu Null für PSV. Eine Schande für Feyenoord, bis heute die höchste Niederlage der Klubgeschichte. Das Rückspiel im De Kuip wurde dann zur Gini-Wijnaldum-Show.

Mit einem Doppelpack beendete er die Titelhoffnungen seiner zukünftigen Kollegen, unvergessen sein Jubel nach dem ersten Tor, als er sich vor Feyenoords Fans aufbaute, so als würde er sagen wollen: Das hier ist noch für euch! "Ein unglaublicher Moment, ein unglaubliches Spiel", erinnert sich Meeuwis. Wijnaldum erzielte in dieser Saison übrigens 16 Tore, längst war er von der rechten Außenbahn ins offensive Mittelfeld gewechselt. Die beiden Tore gegen Feyenoord erzielte er per Kopf, das zusätzliche Training entpuppte sich als sehr hilfreich. Und Eindhoven verpasste zwei Wochen später die Meisterschaft.

© imago images Georginio Wijnaldum ist für Jürgen Klopp ein ganz wichtiger Spieler.

Wijnaldum als Meister des vorletzten Passes

Immerhin konnte er in den Jahren danach nicht nur PSV dabei helfen, den Titel doch noch zu holen. Sondern auch sein Spiel noch einmal auf eine neue Stufe bringen. In Eindhoven lernte Wijnaldum, wie es ist, immer der Favorit zu sein und gegen kleinere Gegner andere Stilmittel zu benutzen als zuvor bei Feyenoord, das damals allenfalls eine mittelprächtige Rolle im niederländischen Fußball spielte.

Wijnaldum wurde zum Meister des vorletzten Passes, er verbesserte seine körperliche Stabilität noch einmal deutlich, sein Aktionsradius wurde immer größer. Im Laufe der Jahre wurde der Zug zum Tor ein anderer, seine Fähigkeit zu dribbeln aus der Zeit als Außenverteidiger kam ihm nun im Zentrum des Spiels immer mehr zu Gute.

Diese spielerischen Fähigkeiten gepaart mit seiner enormen körperlichen Robustheit machten aus ihm einen nahezu perfekten Spieler für die Premier League. Wijnaldum forcierte seine Karriere vom Reißbrett und wagte nach abermals vier Jahren in Eindhoven den nächsten Schritt. Mit 24 Jahren landete er in der Premier League. Der Rest ist Geschichte: Wijnaldum spielte für Newcastle United eine starke Saison, trotzdem stiegen die Magpies ab. Mehrere Klubs aus England waren interessiert, den Zuschlag bekam aber der FC Liverpool.

Nur ein einziges Gespräch mit Klopp

Von der ersten Sekunde an sei er Jürgen Klopp und dessen Idee vom neuen FC Liverpool verfallen, sagte Wijnaldum einmal. "Wir hatten nur ein einziges Gespräch, drei Tage später war der Vertrag unterschrieben." Damals war auch eine ruckelige Anfangszeit eingepreist, es war klar, dass Liverpool nicht von heute auf morgen plötzlich wieder erfolgreich sein könnte. Die Aussicht auf einen Platz bei einem der größten Klubs der Welt und unter einem der schillerndsten Trainer spielen und lernen zu dürfen, habe damals den Ausschlag gegeben.

Und wie das bei Klopp-Mannschaften häufig so ist, brauchte es tatsächlich ein paar Jahre, bis sich die Puzzleteile zu einem großen Ganzen fügten. Wijnaldum selbst rückte von der Zehn wieder weiter zurück. Der Poste im Halbraum von Klopps 4-3-3 wurde zu seiner Idealposition, hier entwickelte er sich zu einem Achter von Weltformat. Und zu einem dieser unbesungenen Helden, die jede Mannschaft braucht, wenn sie Großes erreichen will.

Meister und CL-Sieger? "Niemals"

Klopp und Sportdirektor Michael Edwards bauten nach und nach ihren FC Liverpool zusammen. Und nur eine handvoll Spieler waren quasi vom ersten Tag an mit dabei und sind es noch heute. Unter ihnen ist auch Gini Wijnaldum. "Was für eine Karriere! Ganz ehrlich: Ich hätte mir vorstellen können, dass er es vielleicht in die Premier League schafft. Aber zum FC Liverpool, um dort die Champions League zu gewinnen und nach 30 Jahren endlich wieder Meister zu werden? Niemals. Absolut fantastisch, was Gini jetzt schon geschafft hat", sagt Kevin Hofland.

Aber die Reise ist ja noch nicht vorbei, Georginio Gregion Emile Wijnaldum hat noch ein paar Jahre im Tank. Sehr wahrscheinlich nicht mehr in Liverpool, wo er einst sein größtes Spiel abgeliefert hat. Im Halbfinale der Königsklasse ereignete sich damals etwas Wundersames, ein 4:0 der Reds gegen einen scheinbar übermächtigen Kontrahenten. Gini Wijnaldum traf mit rechts und - natürlich - per Kopf. Es war die schlimmste aller Niederlagen für: den FC Barcelona.

Premier League: Die aktuelle Tabelle