FC Liverpool - Chelsea: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 29. Spieltag der Premier League kommt es zu einem absoluten Topspiel. Der FC Liverpool empfängt zuhause den FC Chelsea. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

FC Liverpool - Chelsea: Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

Am heutigen Donnerstag, den 4. März, treffen mit dem FC Liverpool und FC Chelsea zwei englische Topteams aufeinander. Angepfiffen wird die Partie um 21.15 Uhr an der Anfield Road in Liverpool. Der Unparteiische Craig Pawson wird das Spiel leiten.

Die beiden Teams trafen bereits am 2. Spieltag der aktuellen Saison aufeinander. Die Reds gewannen dieses Spiel mit 2:0. Damals war jedoch Thomas Tuchel noch nicht an der Seitenlinie der Blues. Seit seinem Amtsantritt Ende Januar ist der FC Chelsea nämlich noch ungeschlagen.

Mit Jürgen Klopp steht er jedoch dem amtierenden Meister gegenüber. Das Duell am 29. Spieltag ist somit das erste der beiden deutschen Trainer in der Premier League.

© getty Thomas Tuchel und sein neuer Klub Chelsea sind seit seiner Übernahme noch ungeschlagen.

FC Liverpool - Chelsea: Premier League heute live im TV und Livestream

Da Sky die Übertragungsrechte für die Premier League besitzt, gibt es das Match of the Week heute beim Pay-TV-Sender zu sehen. Auf Sky Sport 1 HD starten um 21 Uhr die Vorberichte zum Spiel. Florian Schmidt-Sommerfeld kommentiert dabei die vollen 90 Minuten inklusive Nachspielzeit.

Sky bietet die Begegnung zudem auch im Livestream an. Wer auf diesen zugreifen möchte, benötigt dafür entweder ein kostenpflichtiges SkyGo-Abonnement oder ein ebenfalls mit Kosten verbundenes SkyTicket.

FC Liverpool - Chelsea: Premier League heute live im Liveticker

Ihr habt kein SkyGo-Abo oder SkyTicket, wollt aber trotzdem das Spiel live verfolgen? Kein Problem, denn SPOX bietet Euch das Topspiel im ausführlichen Liveticker an. Tore, Elfmeter, Platzverweise - all das wird für Euch live getickert.

Hier geht's zum Liveticker: FC Liverpool vs. FC Chelsea.

Premier League: Die aktuelle Tabelle

Nach der katastrophalen Phase in der Liga konnte der FC Liverpool am vergangenen Spieltag gegen Sheffield United endlich wieder einen Sieg (2:0) einfahren. Zuvor musste der Champions-League-Sieger von 2019 vier Niederlagen hintereinander einstecken.

Das Ziel Titelverteidigung wird man nicht mehr erreichen können, nun muss man sogar um die Champions-League-Plätze kämpfen. Auch der FC Chelsea hat die CL-Plätze anvisiert. Aktuell haben die Londoner einen Punkt mehr als Liverpool.