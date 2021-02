FC Liverpool kassiert bei Leicester City nächste Pleite: Kollaps innerhalb von sechs Minuten

Im Jubiläumsspiel seines deutschen Teammanagers Jürgen Klopp hat sich der englische Fußball-Meister FC Liverpool vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Bundesligist RB Leipzig weiter in die Krise geschlittert. Am Abend steigt der Kracher zwischen Manchester City und Tottenham Hotspur (18.30 Uhr im LIVETICKER).

Drei Tage vor dem Königsklassen-Duell mit den Sachsen in Budapest (Dienstag/21.00 Uhr/DAZN) mussten die Reds im 300. Pflichtspiel unter Klopps Regie im Verfolger-Vergleich bei Leicester City mit 1:3 (0:0) die dritte Niederlage in Folge hinnehmen.

Beim Debüt des früheren Schalkers Ozan Kabak für die Reds gingen die Gäste trotz einer späten Führung auch durch einen neuerlichen Fehler ihres brasilianischen Torhüters Alisson in der Schlussphase regelrecht unter. Nach nur zwei Erfolgen in den vergangenen zehn Begegnungen muss Liverpool um seinen Champions-League-Platz zittern.

"Wir spielen bis ungefähr zur 75. Minute hervorragend, führen und verlieren doch noch 1:3. Das zeigt, in was für einer schwierigen Situation wir sind", kommentierte Klopp den nächsten Rückschlag. "Wir haben bis zum ersten Gegentor ein sehr gutes Spiel gemacht, danach hat sich das Spiel gedreht." Bis zum Ausgleich habe sein Team das Spiel dominiert.

Stürmerstar Mohamed Salah brachte Klopps Team 23 Minuten vor dem Abpfiff mit seinem 17. Saisontreffer zwischenzeitlich in Führung. Doch nach der Anerkennung des Ausgleichs durch James Maddison (79.) durch den Videoschiedsrichter drehten die Hausherren die Begegnung binnen sechs Minuten durch weitere Tore von Jamie Vardy (81.) nach Alissons Fehler und Harvey Barnes (85.) zu ihren Gunsten. Bitter für Kabak: Beim 1:2 ließen er und Torhüter Alisson bei einem hohen Ball von Tielemans vor dem Strafraum die Absprache vermissen und kollidierten.

"Das erste Gegentor bleibt für mich Abseits. Es wird nicht objektiv vom Videoschiedsrichter entschieden, das muss sich ändern. Das zweite Tor war ein Missverständnis, wo wir mit Zurufen arbeiten müssten und niemand zu hören war, das ist nicht so cool. Beim dritten Tor sind wir so offen, dass ich das nicht akzeptieren kann", analysierte Klopp den Einbruch seines Teams.

Leicester kletterte durch den Heimsieg zumindest vorübergehend an Rekordmeister Manchester United vorbei auf Rang zwei und hat nun vier Punkte Vorsprung auf den viertplatzierten Titelverteidiger aus Liverpool. Klopps Klub könnte im Verlauf des Spieltages noch hinter seine Verfolger FC Chelsea und West Ham United zurückfallen.

Premier League: Die aktuelle Tabelle