Premier League: City rückt Liverpool heran - was macht Tottenham?

Manchester City mit dem deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan ist bis auf einen Punkt an Meister FC Liverpool herangerückt. Das Heimspiel von Tottenham Hotspur gegen den FC Fulham gibt es jetzt hier im Liveticker.

Gegen Brighton & Hove Albion gewann die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola mit 1:0 (1:0) und steht nun mit 32 Punkten auf dem dritten Rang.

Spitzenreiter ist Stadtrivale Manchester United (36), der am Dienstag mit einem Sieg beim FC Burnley an Liverpool vorbeigezogen war. Das Spitzenduo hat allerdings ein Spiel mehr absolviert als City.

Mittelfeldakteur Phil Foden erzielte kurz vor der Pause den entscheidenden Treffer (44.) für Manchester, das viele gute Chancen ungenutzt ließ. Zudem vergab Raheem Sterling in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter (90.+2).

Am Vormittag war bekannt geworden, dass die Citizens bis zu zehn Tage auf Torjäger Sergio Agüero verzichten müssen. Der Argentinier befindet sich in Isolation, nachdem er Kontakt zu einer an COVID-19 erkrankten Person hatte. Seit Weihnachten hatte Manchester insgesamt elf Coronafälle zu beklagen.