FC Liverpool: Jürgen Klopp nennt Chelsea als Favoriten auf den Premier-League-Titel

Liverpool-Coach Jürgen Klopp sieht den FC Chelsea als Favoriten auf den Premier-League-Titel. "Wenn ich mir im Moment Spiele ansehe, dann sieht Chelsea für mich wie ein Favorit aus", betonte der 53-Jährige vor dem anstehenden Ligaspiel der Reds gegen die Wolverhampton Wanderers am Sonntagabend (20.15 Uhr im LIVETICKER).

Die Blues "haben den größten Kader und großartige Spieler, die nach einem holprigen Start gut zusammenspielen - sie sind voll dabei", schwärmte der frühere BVB-Coach. Zudem habe das Team von Cheftrainer Frank Lampard "die unglaubliche Möglichkeit, in Spielen zu wechseln und auch zu rotieren."

Aktuell ist Chelsea seit nunmehr neun Ligaspielen unbesiegt und belegt nach dem 3:1-Erfolg am Samstag gegen Leeds United mit 22 Punkten den ersten Platz in Englands höchster Spielklasse. Sowohl der Zweitplatzierte Tottenham (gegen Arsenal) als auch Liverpool (Rang drei, beide 21 Punkte) können am Sonntagabend allerdings an den Londonern vorbeiziehen.

Der Klub aus Westlondon startete im vergangenen Sommer eine Transferoffensive und gab insgesamt 247 Millionen Euro für Neuzugänge aus.

Neben den deutschen Nationalspielern Kai Havertz (80 Millionen Euro, Bayer Leverkusen) und Timo Werner (53 Millionen, RB Leipzig) verstärkten auch Außenverteidiger Ben Chilwell (50 Millionen, Leicester), Offensivmann Hakim Ziyech (40 Millionen, Ajax Amsterdam) sowie Torhüter Edouard Mendy (24 Millionen, Stade Rennes) das Lampard-Team.

Die Innenverteidiger Malang Sarr (aktuell an Porto verliehen) und Thiago Silva (PSG) wechselten zudem ablösefrei an die Stamford Bridge.