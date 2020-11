FC Liverpools Verletzungsprobleme in der Innenverteidigung: In Gedanken bei Toure und Skrtel

Mit der Verletzung von Joe Gomez hat sich die ohnehin schon angespannte Personalsituation in der zuletzt äußerst anfälligen Innenverteidigung des FC Liverpool weiter verschärft. Wie konnte es soweit kommen? Und welche Optionen bleiben Trainer Jürgen Klopp noch?

Vor dem Premier-League-Spitzenspiel gegen Manchester City am Sonntag (1:1) wurde Liverpools Trainer Jürgen Klopp zu Joe Gomez befragt - seinem zu diesem Zeitpunkt einzigen wirklich fitten Innenverteidiger mit ernsthafter Profierfahrung. Abgesehen von zwei Ausnahmen war der 23-jährige Gomez in dieser Saison bei jedem Pflichtspiel zum Einsatz gekommen.

"Ich bin sehr zufrieden mit seinen Leistungen. Er ist sehr wichtig für uns", sagte Klopp. Dann zählte er berühmte Innenverteidiger der jüngeren Klubhistorie auf, mit denen Gomez bei Liverpool schon zusammengespielt hat, von deren Erfahrung er bis heute profitiert: "Zunächst Kolo Toure, Mamadou Sakho, Martin Skrtel, dann Dejan Lovren, Virgil van Dijk, Joel Matip."

Sie alle sind mittlerweile verkauft, verletzt oder zumindest angeschlagen. Gomez und dessen Erfahrungen aus dem Zusammenspiel mit seinen berühmten Vorgängern waren Klopps einzige Hoffnung für die kommenden Wochen - bis er sich am Mittwochmorgen bei einem Training der englischen Nationalmannschaft schwer am linken Knie verletzte.

"Es war erschütternd zu sehen, was er für Schmerzen hatte", sagte Trainer Gareth Southgate. Gomez reiste für die Untersuchungen nach Liverpool, wo eine Sehnenverletzung diagnostiziert wurde. Am Donnerstagmittag teilte der Klub mit, dass Gomez erfolgreich am Knie operiert wurde und einen "signifikanten Teil" der restlichen Saison verpassen werde. Für Klopp ist das ein Tiefschlag von kolossalem Ausmaß.

FC Liverpool: Die Probleme des letztjährigen Quartetts

In der vergangenen Saison vertraute er in der Innenverteidigung auf das Quartett Gomez, van Dijk, Matip und Lovren. Ihre aktuelle Situationen?

Genau wie Gomez fehlt van Dijk bis tief in den Frühling, er zog sich beim Merseyside-Derby beim FC Everton Mitte Oktober (2:2) einen Kreuzbandriss zu. Matip kämpft seit längerem mit mysteriösen Muskelproblemen und kam in dieser Saison bisher lediglich 181 Minuten zum Einsatz (immerhin spielte er gegen City durch). Lovren wurde im Sommer für zwölf Millionen Euro an Zenit St. Petersburg verkauft, Ersatz kam keiner.

Im Falle von mehreren Verletzungen plante Klopp in der Innenverteidigung mit dem gelernten Mittelfeldspieler Fabinho als Notlösung. Dort musste er auch direkt aushelfen, ehe er sich Ende Oktober beim Champions-League-Spiel gegen den FC Midtjylland (2:0) selbst am Oberschenkel verletzte und seitdem ausfällt. Was nun?

Der FC Liverpool braucht die Talente Phillips und Williams

Klopp muss auf eine baldige Rückkehr von Fabinho sowie eine Stabilisierung von Matips Fitnesszustandes hoffen. Ansonsten bleibt ihm nichts anderes übrig, als in der Innenverteidigung auf hauseigene Talente zu setzen.

Der 18-jährige Niederländer Sepp van den Berg, vergangenen Sommer für 1,9 Millionen Euro von PEC Zwolle verpflichtet, spielte bei den Profis bisher noch keine Rolle. Ebenso der 17-jährige Franzose Billy Koumetio, der als äußerst talentiert gilt und in der Vorbereitung überzeugte - zuletzt aber selbst verletzt fehlte. Am vergangenen Wochenende bildeten van den Berg und Koumetio das Innenverteidiger-Duo der Reservemannschaft.

Zwei andere Talente durften sich dagegen bereits bei den Profis zeigen und wussten dabei durchaus zu überzeugen: Nathaniel Phillips und Rhys Williams. Gegen West Ham United (2:1) startete der 23-jährige Phillips, den Liverpool nach einem mäßig erfolgreichen Leih-Jahr beim VfB Stuttgart im Sommer eigentlich abgeben wollte. Gar schon fünfmal spielte der 19-jährige Williams, der in der vergangenen Saison beim Sechstligisten Kidderminster Harriers Spielpraxis sammelte.

Bis sich Liverpool im Winter-Transferfenster in der Innenverteidigung verstärken kann, wird das Talente-Duo gefragt sein - und zwar in einem äußerst dichten Spielplan. Angefangen mit dem Spitzenspiel gegen den aktuellen Tabellenführer Leicester City direkt nach der Länderspielpause stehen bis zum 2. Januar zwölf Pflichtspiele auf dem Programm.

Jürgen Klopp seit fünf Jahren beim FC Liverpool: Erfolge, Rekorde, Statistiken © imago images / Sportimage 1/25 Am 8. Oktober 2015, auf den Tag genau vor fünf Jahren, übernahm Jürgen Klopp das Traineramt beim FC Liverpool. In dieser Zeit gewann er mit den Reds vier Titel und verlor fünf Endspiele. Ein Rückblick. © imago images / Paul Marriott 2/25 Liverpool stand auf Platz zehn, als Klopp von Brendan Rodgers übernahm. Die allererste Partie führte ihn an die White Hart Lane. Gegen Tottenham Hotspur gab es zum Auftakt ein 0:0. Erst im dritten Spiel gegen Bournemouth gelang der erste Sieg. © imago images / Uk Sports Pics Ltd 3/25 Am Ende der Saison erreichte Klopp mit den Reds Platz acht in der Premier League. Bereits im Februar 2016 ging das Ligapokal-Finale im Wembley-Stadion gegen Manchester City im Elfmeterschießen verloren. © imago images / Eibner Europa 4/25 Ein paar Wochen später vergeigte Liverpool auch das Endspiel in der Europa League. In Basel unterlag man dem FC Sevilla mit 1:3. Zwei Monate danach wurde Klopps Vertrag bis 2022 verlängert. © imago images / Colorsport 5/25 Die erste vollständige Saison an der Liverpooler Seitenlinie schloss Klopp auf Rang vier ab. In 47 Pflichtspielen gelangen 27 Siege bei elf Unentschieden und neun Niederlagen. Anschließend bestritt man erfolgreich die Playoffs zur Champions League. © imago images / Sven Simon 6/25 Auch 2017/18 wurde Liverpool Vierter, mit 25 Punkten Rückstand auf Meister ManCity. Doch in der CL kämpfte man sich bis ins Finale. Dort gab es aber von Real Madrid mit 1:3 auf die Mütze. Es war Klopps drittes verlorenes europäisches Pokalfinale. © imago images / PA Images 7/25 Ein Jahr später waren die Citizens wieder stärker in der Premier League - allerdings nur hauchdünn. Liverpool holte überragende 97 Punkte, Manchester kam aber auf einen Zähler mehr. Noch nie gab es einen Vizemeister mit mehr Punkten. © imago images / PA Images 8/25 Besonders bitter: Die Reds verloren in der gesamten Saison lediglich eine Partie: am 21. Spieltag bei Manchester City. 30 Siege in 38 Partien, nur 22 Gegentore - all dies reichte nicht. © imago images / Action Plus 9/25 Die Fans hatten aber dennoch Grund zur Freude: Am 1. Juni 2019 holte Liverpool in Madrid gegen Tottenham zum sechsten Mal die Königsklasse. Klopp wurde damit nach Jupp Heynckes und Ottmar Hitzfeld der dritte deutsche Trainer, dem dies gelang. © imago images / eu-images 10/25 Nun ging die Titelhamsterei erst richtig los: Im August 2019 kam der UEFA Super Cup hinzu. Im Elfmeterschießen wurde der FC Chelsea bezwungen. Klopp wurde erster deutscher Trainer, der diese Trophäe gewann. © imago images / Xinhua 11/25 Vier Monate später und drei Tage vor Weihnachten holte Klopp zum ersten Mal in der Liverpooler Vereinsgeschichte auch noch die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft. Mit 1:0 nach Verlängerung siegten die Reds gegen Flamengo Rio de Janeiro. © imago images / ZUMA Press 12/25 Im Dezember 2019 wurde auch Klopps Vertrag noch einmal verlängert - bis 2024. 2019 wurde er zudem zum FIFA-Trainer des Jahres sowie zum dritten Mal nach 2011 und 2012 zu Deutschlands Fußballtrainer des Jahres gewählt. © imago images / PRiME Media Images 13/25 Währenddessen verwandelte sich das Liverpooler Team zu einer wahren Ergebnismaschine und marschierte unaufhaltsam zum ersten Titel seit 1990. Die erste Niederlage setzte es erst am 28. Spieltag beim Abstiegskandidaten Watford (0:3). © imago images / PA Images 14/25 Dies war die erste Pleite nach zuvor 44 Spielen ohne Niederlage. Zwischendurch fuhren die Reds 18 Siege am Stück ein. Das schaffte zuvor nur Manchester City (2017). © imago images / Pro Shots 15/25 Als die COVID-19-Pandemie im März 2020 ausbrach, wurde die Saison unterbrochen. Liverpool stand nach 29 Partien mit 82 Punkten ganz oben, der Zweitplatzierte ManCity lag bei einem Spiel weniger 25 Punkte dahinter. © imago images / PA Images 16/25 Mitte Juni ging es schließlich mit Geisterspielen weiter. Am 31. Spieltag, ganze sieben Spieltage vor Saisonende, gewannen die Reds ihren 19. Meistertitel. Es war die erste Meisterschaft seit 1990 und die nach Spieltagen früheste der PL-Geschichte. © imago images / PA Images 17/25 Liverpool beendete die Spielzeit mit 99 Punkten (32 Siege, drei Unentschieden, drei Niederlagen). Der Punkterekord von City aus der Saison 2017/18 wurde damit um einen Zähler verpasst. © imago images / Action Plus 18/25 Nach der Saison wurde Klopp zu Englands Fußballtrainer des Jahres und zum Premier League Manager of the Season gewählt. © imago images / Xinhua 19/25 Die derzeit laufende Spielzeit startete für Reds-Verhältnisse der vergangenen zwei Jahre nur mäßig: Im Community-Shield-Finale verlor man gegen Arsenal, gegen das man auch im League Cup ausschied. Gegen Aston Villa verlor Liverpool gar 2:7. © imago images / PA Images 20/25 Klopps gute Statistik trübt das jedoch nicht. Daher hier nun ein paar nackte Zahlen: Klopp stand bei Liverpool in neun Wettbewerben bislang 272 Mal an der Seitenlinie. 164 Partien davon wurden gewonnen, bei 62 Remis und 46 Pleiten. © imago images / Action Plus 21/25 Insgesamt ist die Siegquote von Klopp in allen Wettbewerben mit 60,3 Prozent die beste aller Liverpool-Manager, die in der Geschichte des Klubs mindestens 50 Spiele betreut haben. Allein in der PL beträgt Klopps Punkteschnitt 2,17. © imago images / Action Plus 22/25 Von den 88 Spielern, die Klopp in seiner Liverpool-Zeit einsetzte, ist Roberto Firmino der Spieler mit den meisten Partien - nämlich 242. Der Brasilianer durfte somit in 89 Prozent von Klopps 272 Partien spielen. © imago images / PA Images 23/25 42 verschiedene Spieler haben für die Reds unter Klopp ins Tor getroffen. Mohamed Salah traf 99 Mal. Das Trio aus Salah, Firmino und Sadio Mane war für 261 Tore in dieser Zeit verantwortlich. Das sind 46 Prozent aller Tore unter Klopp. © imago images / Action Plus 24/25 Lieblingsgegner der Klopp-Reds sind Bournemouth und Crystal Palace, gegen die es in zehn Spielen acht Siege gab. Am meisten eingeschenkt hat Liverpool dem FC Arsenal. In 13 Begegnungen schoss man 36 Tore gegen die Gunners. © imago images / Moritz Müller 25/25 Eine Serie hält bis heute an: Seit 61 Heimspielen ist der LFC an der Anfield Road ungeschlagen. Zwischen Februar 2019 und Juli 2020 gewann man gar 24 Partien vor heimischem Publikum in Serie - Premier-League-Rekord!

FC Liverpool: Gute Ausgangspositionen, viele Gegentore

Gut sind immerhin die tabellarischen Ausgangspositionen: Trotz der Verletzungsprobleme führt Liverpool seine Champions-League-Gruppe mit Bergamo, Midtjylland und Ajax Amsterdam verlustpunktfrei an und liegt in der Premier League nur einen Zähler hinter Leicester punktgleich mit Tottenham Hotspur auf Platz drei.

Gerettet hat Liverpool zuletzt stets die glänzend aufgelegte Offensive: Neben dem seit langem etablierten Trio bestehend aus Mohamed Salah, Sadio Mane und Roberto Firmino überzeugte vor allem der 45-Millionen-Euro-Neuzugang Diogo Jota von den Wolverhampton Wanderers, dem in elf Pflichtspieleinsätzen bereits sieben Tore gelangen.

Im Kontrast dazu stehen die verheerenden Defensivleistungen: Kassierte Liverpool in der vergangenen Saison auf dem Weg zum Titelgewinn mit 33 Gegentoren die wenigsten aller Premier-League-Klubs, sind es in dieser Saison nach acht Spielen bereits 16. Noch mehr fingen sich ligaweit nur Leeds United und West Bromwich Albion.

Jürgen Klopp darf sich ob der Verletzungsserie bestätigt fühlen

Beim Ankämpfen gegen diese eklatante Schwachstelle muss Klopp in den kommenden Wochen übrigens nicht nur auf seine besten Innenverteidiger verzichten, sondern auch auf seinen Stamm-Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold. Er verletzte sich beim 1:1 gegen City an der Wade und fällt mehrere Wochen aus. Darüber hinaus fehlen derzeit auch die Mittelfeldspieler Alex Oxlade-Chamberlain und Thiago.

Als kleinen Trost darf sich Klopp ob der Verletzungsserie immerhin bestätigt fühlen: Genau wie City-Trainer Pep Guardiola weist er seit Wochen immer wieder auf den seiner Meinung nach viel zu engen Spielplan und die damit einhergehende Verletzungsgefahr für die Spieler hin. "Irgendjemand", sagte er neulich, "muss doch jetzt mal anfangen, nachzudenken!" Er selbst muss nun hauptsächlich darüber nachdenken, wie er die zahlreichen Ausfälle abfängt.

Premier League: Die aktuelle Tabelle