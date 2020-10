Mesut Özil nicht in Arsenals Europa-League-Kader

Ex-Weltmeister Mesut Özil muss beim FC Arsenal offenbar den nächsten Nackenschlag verkraften. Britischen Medienberichten zufolge gehört der 31-Jährige nicht zum 25-köpfigen Kader der Gunners für die Europa-League-Gruppenphase.

Die offizielle Spielerliste des Londoner Klubs war am Mittwochabend nach dem Meldeschluss am Vortag um 24.00 Uhr noch nicht veröffentlicht.

Özil hat seit Monaten bei Arsenals Teammanager Mikel Arteta sportlich - trotz eines persönlich guten Verhältnisses - einen schweren Stand. Seinen bislang letzten Einsatz für den Ex-Meister bestritt der ehemalige Nationalspieler Anfang März noch vor der Corona-Unterbrechung. Seit Ende Juni stand Özil auch nicht mehr in Artetas Aufgeboten.

Der Vertrag des gebürtigen Gelsenkircheners läuft am Saisonende aus. Die Vereinsführung will den Spitzenverdiener der Mannschaft - Özil kassiert 350.000 Pfund pro Woche - schon seit geraumer Zeit abgeben, allerdings scheiterten diese Bemühungen bislang an Özils Ablehnung eines vorzeitigen Vereinswechsels.