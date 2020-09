Kai Havertz beim FC Chelsea: "Kia" und "Kai wer?" Rekordmann Havertz muss England erst noch überzeugen

Kai Havertz wird mit seinem 100-Millionen-Euro-Transfer zum FC Chelsea der teuerste deutsche Spieler Geschichte. Doch auf der Insel rätseln sie: Kai wer?

"Kia" Havertz?! Nach dem peinlichen Schreibfehler bei der Präsentation von 100-Millionen-Euro-Mann Kai Havertz brachen Hohn und Spott über den FC Chelsea herein. "Ich kann es kaum erwarten, bis Kia Havertz neben Honda Ziyech, Chevrolet Pulisic und Tesla Werner spielt", schrieb ein Scherzkeks bei Twitter. Doch das Wortspiel mit den Automarken zeigte auch: Trotz seiner astronomisch hohen Ablöse muss sich Havertz unter all den Topstars in der Premier League erst einen Namen machen.

Die großen Schlagzeilen der Zeitungen auf den dem Sport vorbehaltenen "backpages" gehörten am Samstag anderen, Havertz fand sich nur im Meldungsbereich. Wenn überhaupt. Die BBC fragte: "Wer ist Kai Havertz?" Die Antwort klang immerhin verheißungsvoll: "Der neue Michael Ballack und künftige Superstar", kurz: ein "German wunderkind". Die Times kam nach ihrer Spurensuche bei Weggefährten und Entdeckern zu einer ähnlichen Erkenntnis: "Ein Abschluss wie Ballack, schlau wie Busquets."

Havertz wird's egal sein. Mit dem Wechsel zu den Blues gehe "ein Traum" für ihn in Erfüllung, sagte der jetzt teuerste deutsche Fußballer der Geschichte, er sei "sehr glücklich und stolz". Kein Wunder, ist der 21-Jährige laut Sun mit unfassbaren 310.000 Pfund/Woche (rund 350.000 Euro) doch künftig Chelseas Topverdiener - mit Abstand. Zum Vergleich: Timo Werner soll dort 170.000 Pfund einstreichen, Weltmeister Oliver Giroud fast schon läppische 110.000.

Havertz, glauben sie in London, ist jeden Penny wert. "Kai ist einer der besten Spieler seines Alters im Weltfußball", sagte Klubdirektorin Marina Granovskaia, "er ist ein aufregendes, dynamisches Talent." Teammanager Frank Lampard plant das größte Versprechen des deutschen Fußballs als Nummer 10 im 4-2-3-1 oder Achter im 4-3-3 ein. So oder so, Havertz werde "Dreh- und Angelpunkt" der neuen Chelsea-Offensive sein, prophezeite die BBC.

FC Chelsea - Mit Werner und Havertz: So könnten die Blues in der nächsten Saison spielen © Chelsea FC 1/26 Mit Kai Havertz hat Chelsea den nächsten Hochkaräter verpflichtet und inzwischen in diesem Sommertransferfenster fast 200 Millionen Euro investiert. Wir wollen schauen, wie Frank Lampard mit all seinen Stars nun spielen könnte ... © imago images 2/26 TOR – KEPA ARRIZABALAGA: Lampard setzte den teuersten Keeper der Welt im Januar auf die Bank, nachdem dieser mehrfach gepatzt hatte. Für ihn rückte Caballero ins Team, der mit 38 Jahren aber keine Langzeitlösung darstellt. © imago images 3/26 Seitdem schwebt über Kepas Zukunft ein dickes Fragezeichen. Seit dem Restart nach der Corona-Zwangspause steht Kepa aber wieder regelmäßig zwischen den Pfosten. Er bleibt wohl Chelseas Nummer 1. Auch, weil er wohl anderen Klubs schlichtweg zu teuer wäre. © imago images 4/26 ABWEHR - REECE JAMES: Der 20-Jährige kam auf der rechten defensiven Seite wettbewerbsübergreifend auf 37 Einsätze. Lampard baute sowohl in der Vierer- als auch in der Fünferkette auf ihn. © FC Chelsea 5/26 THIAGO SILVA: Mit dem 35-Jährigen hat Chelsea wohl seinen neuen Abwehrchef verpflichtet - und das ablösefrei. Der Routinier kann den hohen Anforderungen immer noch standhalten und dürfte in der wackeligen Chelsea-Defensive gesetzt sein. © imago images 6/26 ANDREAS CHRISTENSEN: Der ehemalige Gladbacher passt mit seinen Anlagen (Spielaufbau, Kopfballstärke) perfekt zu Lampards Anforderungen. Allerdings machte der Däne nicht immer Werbung für sich. Zuletzt wieder stabiler. Für ihn wird es dennoch eng. © imago images 7/26 BEN CHILWELL: Kam für rund 50 Millionen Euro von Leicester City und unterschrieb einen Fünfjahresvertrag bis 2025. Er galt als der absolute Wunschspieler für die Defensive der Blues. © imago images 8/26 MITTELFELD – JORGINHO: Kam einst als Wunschspieler von Sarri nach London und ist der kreative Kopf in der Zentrale. Nicht nur deshalb wird der Italiener immer wieder mit anderen großen Klubs in Verbindung gebracht. © imago images 9/26 KANTE: Zweifelsohne einer der besten zentralen Mittelfeldspieler der Welt. Die ideale Position hat Lampard allerdings noch nicht für ihn gefunden. Der Franzose wird ebenfalls bei anderen Top-Vereinen (u. a. Juventus Turin) gehandelt. © imago images 10/26 KAI HAVERTZ: Mit seiner Technik und Torgefahr ergänzt er das Londoner Offensivspiel perfekt. "Wir freuen uns, dass wir seine Vielseitigkeit und Qualität noch vor Saisonbeginn in den Kader aufnehmen können", teilte Chelsea mit. © imago images 11/26 ANGRIFF – HAKIM ZIYECH: Sein Transfer steht schon länger fest. Für den Marokkaner überwies Chelsea 40 Mio. Euro an Ajax Amsterdam. Der vielseitige Offensivmann glänzte in den vergangenen zwei Saisons als Vorbereiter und Torjäger. © imago images 12/26 TIMO WERNER: Der FC Bayern wollte nicht, der FC Liverpool hätte ihn gerne gehabt, doch Chelsea hat den Zuschlag bekommen. Der 24-Jährige hat in London einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. Die Ablöse beträgt wohl 53 Millionen Euro. © imago images 13/26 In der abgelaufenen Spielzeit erzielte der Nationalspieler in 43 Pflichtspielen 32 Treffer und gab zudem 13 Assists. Lampard soll Werner eine Stammplatzgarantie versprochen haben. © imago images 14/26 CHRISTIAN PULISIC: Es war nicht die erhoffte gute erste Saison in der Premier League für ihn. Der Ex-Dortmunder stand nur selten in der Startelf und verletzte sich zudem an den Adduktoren. Seit der Corona-Pause aber im Aufwind. © SPOX 15/26 So könnte die Startelf des FC Chelsea in der kommenden Spielzeit aussehen. © imago images 16/26 ALTERNATIVEN - ANTONIO RÜDIGER: Der deutsche Nationalspieler war nach der Rückkehr von seiner Leistenverletzung der Abwehrchef bei den Blues. In den vergangenen zwei Partien startete jedoch Zouma anstelle des ehemaligen Stuttgarters. © imago images 17/26 ALTERNATIVEN: Der Chelsea-Kader hat mit KURT ZOUMA und FIKAYO TOMORI zwei weitere großgewachsene Innenverteidiger zu bieten. Auch für die Variante der Dreierkette stellen beide Spieler eine echte Option dar. © imago images 18/26 Der 22-jährige Tomori und der erfahrenere Zouma kamen aufgrund der Verletzung von Rüdiger in der Hinrunde oft zum Einsatz. Zuletzt erhielt Zouma erneut den Vorzug, obwohl Rüdiger fit war. © imago images / PanoramiC 19/26 Mit MALANG SARR sicherte sich Chelsea ein zusätzliches Top-Talent für die Innenverteidigung. Der 21-Jährige kam ablösefrei aus Nizza, soll zunächst aber verliehen werden. Abnehmer noch unbekannt. © imago images 20/26 CESAR AZPILICUETA: Der erfahrene Kapitän kann links, rechts und innen agieren. Lampard setzte in allen Varianten auf den Spanier und konnte sich auch meist auf dessen souveräne Auftritte verlassen. Möglicherweise startet er auch auf der rechten Seite. © imago images 21/26 Mit MARCOS ALONSO und EMERSON hat Lampard zudem zwei weitere Außenverteidiger im Aufgebot. Allerdings machte der Coach zuletzt keinen Hehl daraus, dass er von beiden nicht zu 100 Prozent überzeugt sei. © imago images 22/26 In der zweiten Reihe mangelt es auch im Mittelfeld keinesfalls an Qualität. RUBEN LOFTUS-CHEEK, MATEO KOVACIC, ROSS BARKLEY und MASON MOUNT wissen alle mit Passsicherheit und Kreativität zu überzeugen. © imago images 23/26 Während Loftus-Cheek beinahe die gesamte Saison verletzt fehlte, stritten sich die restlichen drei um die Plätze im zentralen Mittelfeld. Das 21-jährige Offensivtalent Mount und Ex-Real-Profi Kovacic bekamen meist den Vorzug vor Barkley. © imago images 24/26 Auf den Außenbahnen reißen die hochkarätigen Namen nicht ab. So kann Lampard auf Mega-Talent CALLUM HUDSON-ODOI und WILLIAN zurückgreifen. PEDRO verlässt Chelsea in Richtung AS Rom, Willian hat bei Arsenal unterschrieben. © imago images 25/26 In der Sturmspitze haben die Blues mit TAMMY ABRAHAM ein weiteren vielversprechenden Mann in den Reihen. Der 22-Jährige traf in dieser Spielzeit in der Premier League 14-mal. MICHY BATSHUAYI hat indes wohl keine Zukunft mehr. © imago images 26/26 Mit OLIVIER GIROUD hat Chelsea zudem einen Routinier in der Hinterhand, der sich auch mit dem Platz auf der Bank abfinden könnte. Der 33-Jährige unterschrieb während der Zwangspause einen neuen Vertrag bis Sommer 2021.

Bayer Leverkusen will Verlust im Kollektiv kompensieren

Havertz, unterstrich Oliver Bierhoff, "gehört die Zukunft - im Verein wie in der Nationalmannschaft". Der DFB-Direktor bezeichnete den Wechsel als "Auszeichnung und Anerkennung" für den deutschen Fußball. Von der Erfahrung, die Havertz, Werner und Co. im Ausland sammelten, könne "auch die Nationalmannschaft profitieren".

Leverkusens Geschäftsführer Rudi Völler verabschiedete Havertz mit den besten Wünschen auf die Insel. Der verlorene Sohn sei "schon jetzt Weltklasse, mit Sicherheit einer der Besten, die jemals für Bayer 04 gespielt haben", sagte er. Havertz werde "auch in der extrem fordernden englischen Liga beweisen, welch großartiger Fußballer er ist", prophezeite Völler.

Havertz, Chilwell, Pjanic und Co: Die bisher teuersten Transfers des Sommers © imago images 1/26 Aufgrund der Corona-Pandemie gaben die Teams bisher weniger Geld als noch in den vergangenen Jahren aus. Einige Top-Transfers gab es aber schon - wir zeigen die bislang teuersten 25 Transaktionen des Sommers. © imago images / Alterphotos 2/26 Platz 25: FERRAN TORRES (20 Jahre, Rechtsaußen) - vom FC Valencia zu Manchester City für 23 Millionen Euro. © imago images / GlobalImagens 3/26 Platz 23: DARWIN NUNEZ (21 Jahre, Stürmer) - von UD Almeria zu Benfica für 24 Millionen Euro. © imago images / ZUMA Wire 4/26 Platz 23: SUSO (26 Jahre, Mittelfeld) - vom AC Milan zum FC Sevilla für 21 Millionen Euro (war bereits an Sevilla verliehen). © imago images 5/26 Platz 20: EMRE CAN (26 Jahre, Mittelfeld) - von Juventus Turin zu Borussia Dortmund für 25 Millionen Euro (war bereits an den BVB ausgeliehen). © imago images / Uk Sports Pics Ltd 6/26 Platz 20: ALLAN (29 Jahre, zentrales Mittelfeld) - vom SSC Neapel zum FC Everton für 25 Millionen Euro. © imago images 7/26 Platz 20: NICOLO BARELLA (23 Jahre, Mittelfeld) - von Cagliari Calcio zu Inter Mailand für 25 Millionen Euro (war bereits an Inter ausgeliehen). © imago images / PanoramiC 8/26 Platz 19: GABRIEL MAGALHAES (22 Jahre, Innenverteidiger) - vom OSC Lille zum FC Arsenal für 26 Millionen Euro. © imago images / PA Images 9/26 Platz 18: JUDE BELLINGHAM (17 Jahre, Mittelfeld) - von Birmingham City zu Borussia Dortmund für 26,5 Millionen Euro. © imago images / ZUMA Wire 10/26 Platz 17: RODRIGO (29 Jahre, Stürmer) - vom FC Valencia zu Leeds United für 30 Millionen Euro. © imago images / Pedro Benavente 11/26 Platz 16: TRINCAO (20 Jahre, Sturm) - vom SC Braga zum FC Barcelona für 31 Millionen Euro. © imago images / PanoramiC 12/26 Platz 14: JONATHAN DAVID (20 Jahre, offensives Mittelfeld) - von KAA Gent zum OSC Lille zu für 32 Millionen Euro. © imago images 13/26 Platz 14: GIOVANI LO CELSO (24 Jahre, Mittelfeld) - von Real Betis zu Tottenham Hotspur für 32 Millionen Euro (war bereits zuvor an Tottenham verliehen). © imago images / GEPA pictures 14/26 Platz 13: DONNY VAN DE BEEK (23 Jahre, zentrales Mittelfeld) - von Ajax Amsterdam zu Manchester City für 39 Millionen Euro. © imago images 15/26 Platz 11: HAKIM ZIYECH (27 Jahre, Mittelfeld) - von Ajax Amsterdam zum FC Chelsea für 40 Millionen Euro. © getty 16/26 Platz 11: ACHRAF HAKIMI (21 Jahre, Abwehr) - von Real Madrid zu Inter Mailand für 40 Millionen Euro (war die Saison an Borussia Dortmund verliehen). © imago images / Philippe Ruiz 17/26 Platz 10: LEROY SANE (24 Jahre, Stürmer) - von Manchester City zum FC Bayern München für 45 Millionen Euro. © imago images / Sportimage 18/26 Platz 9: NATHAN AKE (25 Jahre, Innenverteidiger) - vom AFC Bournemouth zu Manchester City für 45,3 Millionen Euro. © imago images 19/26 Platz 8: MAURO ICARDI (27 Jahre, Stürmer) - von Inter Mailand zu Paris Saint-Germain für 50 Millionen Euro (war zuvor bereits an PSG ausgeliehen). © imago images / ZUMA Wire 20/26 Platz 7: BEN CHILLWELL (23 Jahre, Linksverteidiger) - von Leicester City zum FC Chelsea für 50,2 Millionen Euro. © imago images / Poolfoto 21/26 Platz 6: TIMO WERNER (24 Jahre, Stürmer) - von RB Leipzig zum FC Chelsea für 53 Millionen Euro. © imago images 22/26 Platz 5: ALVARO MORATA (27 Jahre, Stürmer) - vom FC Chelsea zu Atletico Madrid für 56 Millionen Euro (war zuvor bereits an Atletico ausgeliehen). © imago images / Sportimage 23/26 Platz 4: MIRALEM PJANIC (30 Jahre, Mittelfeld) - von Juventus Turin zum FC Barcelona für 60 Millionen Euro. © imago images / HochZwei/Syndication 24/26 Platz 3: VICTOR OSIMHEN (21 Jahre, Stürmer) - vom OSC Lille zum SSC Neapel für 70 Millionen Euro. © imago images / AFLOSPORT 25/26 Platz 2: ARTHUR (23 Jahre, Mittelfeld) - vom FC Barcelona zu Juventus Turin für 72 Millionen Euro. © imago images / PA Images 26/26 Platz 1: KAI HAVERTZ (21 Jahre, offensives Mittelfeld) - von Bayer Leverkusen zum FC Chelsea für 80 Millionen Euro.

Während der Ausnahmekicker sich auf den Saisonstart am 14. September in Brighton vorbereitet, fahndet Völler fieberhaft nach Ersatz. Trainer Peter Bosz will den Verlust "mit mehreren Spielern auffangen". Die Verpflichtung des Ex-Leipzigers Patrik Schick (AS Rom) steht unmittelbar bevor.

Havertz' emotionale Abschiedsbotschaft nahmen sie in Leverkusen mit Wehmut, aber auch ein bisschen Stolz auf. "Es tut mir leid, dass ich mich nach so vielen Jahren auf diese Weise verabschieden muss", sagte er, "ich werde Bayer 04 für immer verbunden bleiben. Wir sehen uns wieder."