Premier League: FC Liverpool gewinnt Topspiel gegen Arsenal und macht Traumstart perfekt

Der englische Meister FC Liverpool ist mit drei Siegen in die neue Premier-League-Saison gestartet. Die Mannschaft von Jürgen Klopp gewann am Montagabend gegen den FC Arsenal nach Rückstand mit 3:1 (2:1).

Die Reds dominierten die Partie von Beginn an, Trent Alexander-Arnold scheiterte in der Anfangsphase an der Latte. Durch einen Stockfehler von Andy Robertson brachte Alexandre Lacazette die bis dahin ungefährlichen Gunners unverhofft in Führung (25.). Nur 147 Sekunden später glich Sadio Mane jedoch für Liverpool aus (28.).

In der 34. Minute machte Robertson seinen Fehler in der Defensive wett und erzielte die Führung für die Reds. In der Schlussphase erhöhte Neuzugang Diogo Jota nach einem unzureichenden Klärversuch von Arsenal-Abwehrchef David Luiz auf 3:0 (88.). Es war das Debüt für den von Wolverhampton zu Liverpool gewechselten Portugiesen.

Zuvor hatte Arsenal den Druck auf Liverpool zwischenzeitlich erhöht, Alisson rettete stark gegen Lacazette. Insgesamt war Liverpools Sieg dennoch verdient. 21:4 Torschüsse standen am Ende auf dem Statistikbogen.

Liverpool-Neuzugang Thiago vom FC Bayern München stand nicht im Kader der Reds. Er fehlte aufgrund von "leichten Fitnessproblemen", wie der englische Meister vor der Partie mitteilte.

In der Tabelle steht Liverpool durch den dritten Sieg im dritten Spiel auf Platz zwei. Tabellenführer ist nach dem 5:2-Sieg gegen Manchester City weiterhin Leicester.

