FC Liverpool gegen Leeds United heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach der beeindruckenden letzten Saison mit dem ersten Meistertitel seit 30 Jahren startet der FC Liverpool heute in die neue Premier-League-Saison als Titelverteidiger. Wo das Spiel gegen Leeds United übertragen, erfahrt Ihr hier.

Es ist dabei das Duell der beiden Meister der höchsten Ligen in England. Leeds stieg als souveräner Tabellenführer mit zehn Punkten Vorsprung auf und kehrte nach 16 Jahren wieder in die Premier League zurück.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe den FA Cup & Carabao Cup live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Wann und wo spielt der FC Liverpool gegen Leeds United?

Die neue Premier-League-Saison beginnt am heutigen Samstag, 12. September. Bereits früher am Tag finden dabei die ersten Spiele statt, Titelverteidiger Liverpool trifft dann um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf Leeds United. Gespielt wird an der Anfield Road.

FC Liverpool - Leeds United heute live im TV und Livestream

Auch in dieser Saison seht Ihr die Spiele der Premier League beim Pay-TV-Sender Sky. Dort beginnt die Übertragung bereits um 18 Uhr auf dem Kanal Sky Sport 1 (HD) sowie im Livestream bei Sky Go. Florian Schmidt-Sommerfeld wird das Spiel dort kommentieren.

Falls Ihr kein Sky-Kunde seid, könnt Ihr die Partie aber auch einmalig über das Sky Ticket buchen.

FC Liverpool - Leeds United heute live im Liveticker verfolgen

Alternativ könnt Ihr die Partie auch im Liveticker von SPOX verfolgen. Auch dort bleibt Ihr die ganze Zeit über alle Spielereignisse informiert.

FC Liverpool: Klopps Freude auf Bielsa

Vor dem heutigen Duell ist LFC-Coach Jürgen Klopp vor allem auf das Treffen mit seinem Gegenüber Marcelo Bielsa gespannt: "Ich freue mich sehr darauf, ihn zu treffen. Er ist eine Inspiration für alle Trainer, wegen dem was er tut. Er hält er daran fest und setzt es wirklich durch."

Vor allem die Defensive des heutigen Gegners fasziniert ihn dabei: "Die Art und Weise, wie sie sich verteidigen, ist außergewöhnlich. es ist eine Manndeckung, es ist so ziemlich eine Manndeckung plus eins - das klingt etwas seltsam, ist aber wahr. Das ist also wirklich gut organisiert."

Leeds United: Erfolgscoach Bielsa bleibt

Nur einen Tag vor dem Start in die neue Saison hat Leeds-Coach Marcelo Bielsa seinen auslaufenden Vertrag verlängert, sodass nun auch offiziell feststeht, dass er die Whites auch in dieser Spielzeit trainieren wird. In der vergangenen Saison hatte er den Verein nach 16 Jahren wieder in die Premier League geführt.

FC Liverpool - Leeds United: Bilanz und letzte Duelle

Von den 95 bisherigen Begegnungen zwischen beiden Teams konnte der FC Liverpool mit 49 Siegen über die Hälfte gewinnen. Leeds siegte dagegen in 23 Spielen, weitere 23 Spiele endeten ohne Sieger.