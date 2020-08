FC Arsenal gegen FC Liverpool: Wer zeigt das Finale des Community Shield heute live im TV, Livestream und Liveticker?

Englands Fußball ist zurück! Am heutigen Samstag steht das Finale des Community Shield zwischen dem FC Arsenal und dem FC Liverpool an. SPOX verrät Euch, wo Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Im Finale stehen sich traditionell der FA-Cup-Sieger und der Ligameister gegenüber. Der FC Liverpool holte sich die Meisterschaft in der vergangenen Spielzeit nach 30 Jahren Abstinenz, ehe sich der FC Arsenal den ältesten Pokal der Fußballgeschichte schnappte und somit eine verkorkste Saison (nur Platz acht) rettete. Die Gunners schlugen den FC Chelsea im Finale dank eines Doppelpacks von Pierre-Emerick Aubameyang mit 2:1. Es treffen also zwei echte Schwergewichte, die die Trophäe jeweils 15 Mal abstaubten, des englischen Fußballs aufeinander.

Community Shield: Arsenal vs. Liverpool - Übertragung in TV und Livestream

Das erste große Highlight der neuen Spielzeit könnt Ihr live bei DAZN sehen. Der Streamingdienst besitzt die exklusiven Übertragungsrechte an allen Pokalspielen im Mutterland des Fußballs und somit auch das Finale des Community Shield zwischen dem FC Arsenal und dem FC Liverpool live in voller Länge im Programm.

DAZN beginnt kurz vor Spielbeginn mit der Live-Berichterstattung. Durch die Übertragung führt Euch folgendes Trio:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Sebastian Kneiß

DAZN kostet Euch lediglich 11,99 Euro im Monat oder wahlweise 119,99 Euro mit dem Jahres-Abonnement. Neben den englischen Pokalspielen bietet der Sport-Streamingdienst auch Live-Übertragungen der Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und von LaLiga an. Auch Sportarten wie Tennis, Boxen, Radfahren oder Darts sind bei DAZN beheimatet.

FC Arsenal - FC Liverpool: Anpfiff und Spielort

Das Finale des Community Shield zwischen dem FC Arsenal und dem FC Liverpool steigt am heutigen Samstag um 17.30 Uhr. Gespielt wird im legendären Wembley-Stadion in London.

Zuschauer sind aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin nicht zugelassen. Lediglich ausgewählte Journalisten und Mitarbeiter der beiden Klubs dürfen sich in der Spielstätte aufhalten.

Community Shield: Titelverteidiger Manchester City

Manchester City hatte nach dem Triumph im Community Shield in der vergangenen Spielzeit keine Chancen auf eine erneute Teilnahme. Der FC Liverpool um Trainer Jürgen Klopp hängte die komplette restliche Liga ab und sicherte sich die Meisterschaft. Im FA Cup scheiterte das Team von Pep Guardiola im Halbfinale am FC Arsenal.

Im damaligen Finale des in Deutschland mit dem Supercup vergleichbaren Turniers setze sich City knapp im Elfmeterschießen gegen Liverpool durch. Doch ein anderes Thema überwog anschließend - besonders in den deutschen Medien. Bereits nach wenigen Minuten zog sich Leroy Sane, der sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Verhandlungen mit seinem heutigen Arbeitgeber Bayern München befand und zum Königstransfer auserkoren wurde, zog sich einen Kreuzbandriss zu.

Nach einer langen Leidenszeit und stürmischen Verhandlungen (Beraterwechsel, Ablösesumme etc.) wechselte der Nationalspieler schließlich rund ein Jahr später an die Säbener Straße und arbeitet nun weiter fleißig an seiner Fitness. Einige Kurzeinsätze hatte Sane bereits.

Community Shield, Finale: Die Rekordsieger

Manchester United ist mit Abstand der Rekordsieger des traditionsreichen Wettbewerbs. Mit einem Sieg könnten sowohl Arsenal als auch Liverpool anschließend alleinig auf Platz zwei stehen.