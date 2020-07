FC Arsenal gegen Manchester City: FA Cup heute live im TV und Livestream

Im ersten Halbfinale des FA Cups stehen sich heute der FC Arsenal und Manchester City gegenüber. Wo Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt, verraten wir Euch hier.

Im Duell Arsenal vs. City wird der erste Finalist im FA Cup ermittelt. Mit dem kostenlosen Probemonat von DAZN könnt Ihr live dabei sein.

FC Arsenal gegen Manchester City: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Halbfinalbegegnung zwischen den Gunners und den Citizens wird am heutigen Samstag, 18. Juli, um 20.45 Uhr angepfiffen. Spielstätte ist das Londoner Wembley Stadium. Um die Leitung der Partie kümmert sich Schiedsrichter Jonathan Moss.

FA Cup: Das Halbfinale im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast 18. Juli 20.45 Uhr FC Arsenal Manchester City 19. Juli 19 Uhr Manchester United FC Chelsea

FA Cup: Arsenal gegen City heute live im TV und Livestream

Wie schon in den Runden zuvor sind die Halbfinalpartien des FA Cups live und exklusiv auf DAZN zu sehen. Der Streamingdienst zeigt somit auch die Partie FC Arsenal gegen Manchester City und geht 15 Minuten vor Spielbeginn mit folgendem Personal auf Sendung:

Moderator: Alex Schlüter

Kommentator: Jan Platte

Experte: Sebastian Kneißl

Bevor Ihr ein kostenpflichtiges DAZN-Abo beziehen müsst, könnt Ihr das Angebot für einen Monat kostenlos testen. Danach habt Ihr die Wahl zwischen einem Monats- (11,99 Euro) und einem Jahresabo (119,99 Euro).

FA Cup: FC Arsenal gegen Manchester City heute im Liveticker

Auch ohne DAZN-Abo könnt Ihr die Partie Arsenal gegen Manchester live verfolgen! SPOX versorgt Euch in einem umfangreichen Liveticker mit allen Highlights der Partie.

FA Cup: Die Viertelfinal-Ergebnisse in der Übersicht

Arsenal siegte erst durch einen Treffer in der Nachspielzeit von Dani Ceballos in Sheffield, City hingegen setzte sich durch Tore von De Bruyne und Sterling souverän in Newcastle durch.

Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis 27. Juni 18.30 Uhr Norwich City Manchester United 1:2 n.V. 28. Juni 14 Uhr Sheffield United FC Arsenal 1:2 28. Juni 17 Uhr Leicester City FC Chelsea 0:1 28. Juni 19.30 Uhr Newcastle United Manchester City 0:2

Arsenal und City: Die vergangenen Duelle

In der Gesamtbilanz liegt Arsenal mit 97 Siegen in 199 Spielen noch klar vorne, die vergangenen fünf Partien gingen allerdings allesamt an die Citizens.