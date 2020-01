Jürgen Klopp eilt mit FC Liverpool der Meisterschaft entgegen: Eine nicht enden wollende Dominanz

Jürgen Klopp eilt mit dem FC Liverpool unaufhaltsam dem ersten Meistertitel seit 30 Jahren entgegen. Die letzte Niederlage der Reds datiert vom 3. Januar 2019.

Für einen Moment verschlug es selbst dem sonst so wortgewandten Jürgen Klopp ein wenig die Sprache. "Ich habe nicht genügend Worte dafür, es ist außergewöhnlich", sagte der 52-Jährige, kurz nachdem er mit dem FC Liverpool durch einen 2:0-Sieg gegen Aufsteiger Sheffield United ein perfektes Jahr in der Liga vollendet hatte.

"Ich bin wirklich glücklich und sehr stolz auf die Jungs", sagte Klopp, mahnte aber, dass man solche Dinge nicht als selbstverständlich ansehen sollte.

Selbstverständlich ist tatsächlich nichts an dem unglaublichen Erfolgsrausch der Reds, deren letzte Niederlage vom 3. Januar 2019 (1:2 beim Dauerrivalen Manchester City) datiert - 37 Partien liegen dazwischen. Die lang ersehnte erste Meisterschaft seit 1990 ist bereits zur Saisonhälfte quasi unter Dach und Fach.

Mit einem Spiel weniger beträgt der Vorsprung auf Verfolger Leicester City weiterhin beruhigende 13 Punkte, Pep Guardiola und Meister Manchester City liegen mit noch einem Zähler Rückstand mehr fast schon aussichtslos auf Rang drei.

Zahlen des FC Liverpool sind berauschend

Am Donnerstagabend sorgten Mohamed Salah (4.) und Sadio Mane (64.) gegen die Blades aus der Arbeiterstadt Sheffield mit ihren Toren für den 19. Sieg im 20. Saisonspiel des Champions-League-, UEFA-Supercup-Siegers und frisch gekürten Klub-Weltmeisters - zum fünften Mal in Folge blieb die Klopp-Elf dabei ohne Gegentor in der Premier League.

Die Zahlen der Star-Truppe von der Merseyside um Salah, Mane und Roberto Firmino sind berauschend. Mit 58 Punkten nach 20 Spielen stellten die Reds den City-Rekord aus der Saison 2017/18 ein und sind auf dem besten Weg, es der legendären Arsenal-Mannschaft um Thierry Henry und Jens Lehmann, die in der Spielzeit 2003/04 unbesiegt zur Meisterschaft stürmte, gleichzutun.

Und zuhause, an der altehrwürdigen Anfield Road, gibt es für die Gästeteams schon eine gefühlte Ewigkeit nichts mehr zu holen. Unglaubliche 18 Heimsiege in Folge wurden gefeiert, in 51 Begegnungen seit April 2017 ist Liverpool daheim ungeschlagen.

Liverpool seit einem Jahr ungeschlagen: So viele Pleiten kassierte der Rest Europas © getty 1/31 Der FC Liverpool ist seit der Pleite gegen ManCity vor genau einem Jahr (seit dem 3. Januar 2019) in der Premier League ungeschlagen. Wir haben geguckt, was der Rest der Teams aus Europas Top-5-Ligen in diesem Zeitraum so an Niederlagen einstecken musste. © getty 2/31 Platz 52: Tottenham Hotspur - 15 Niederlagen in 38 Spielen. © getty 3/31 Platz 47: FC Sevilla - 14 Niederlagen in 39 Spielen. © getty 4/31 Nomen es omen, offenbar. ;-) Mit 22 Niederlagen in 39 Spielen ist der FC Toulouse das Team mit den meisten Niederlagen. Berücksichtigt wurden übrigens nur Mannschaften, die seit dem 3.1.2019 ununterbrochen erstklassig sind (84 Teams insgesamt). © getty 5/31 Platz 45: Eintracht Frankfurt - 13 Niederlagen in 34 Spielen. © getty 6/31 Platz 39: AC Milan - 12 Niederlagen in 36 Spielen. © getty 7/31 Platz 36: Leicester City - 12 Niederlagen in 38 Spielen. © getty 8/31 Platz 36: FC Arsenal - 12 Niederlagen in 38 Spielen. © getty 9/31 Platz 36: FC Chelsea - 12 Niederlagen in 38 Spielen. © getty 10/31 Platz 32: Borussia Mönchengladbach - 11 Niederlagen in 34 Spielen. © getty 11/31 Platz 28: Manchester United - 11 Niederlagen in 38 Spielen. © getty 12/31 Und hier kommen die Top 20: Athletic Bilbao - 10 Niederlagen in 39 Spielen. © getty 13/31 Platz 19: Olympique Marseille - 10 Niederlagen in 40 Spielen. © getty 14/31 Platz 18: SSC Neapel - 9 Niederlagen in 36 Spielen. © getty 15/31 Platz 17: FC Getafe - 9 Niederlagen in 39 Spielen. © getty 16/31 Platz 16: Stade Reims - 8 Niederlagen in 37 Spielen. © getty 17/31 Platz 15: OSC Lille - 8 Niederlagen in 38 Spielen. © getty 18/31 Platz 12: Real Madrid - 8 Niederlagen in 39 Spielen. © getty 19/31 Platz 12: Paris Saint-Germain - 8 Niederlagen in 39 Spielen. © getty 20/31 Platz 12: FC Valencia - 8 Niederlagen in 39 Spielen. © getty 21/31 Platz 11: Atletico Madrid - 7 Niederlagen in 39 Spielen. © getty 22/31 Platz 10: Borussia Dortmund - 6 Niederlagen in 34 Spielen. © getty 23/31 Platz 8: Atalanta Bergamo - 6 Niederlagen in 36 Spielen. © getty 24/31 Platz 8: Inter Mailand - 6 Niederlagen in 36 Spielen. © getty 25/31 Platz 7: Manchester City - 6 Niederlagen in 38 Spielen. © getty 26/31 Platz 6: FC Bayern München - 5 Niederlagen in 34 Spielen. © getty 27/31 Platz 4: AS Rom - 5 Niederlagen in 36 Spielen. © getty 28/31 Platz 4: Juventus Turin - 5 Niederlagen in 36 Spielen. © getty 29/31 Platz 3: RB Leipzig - 4 Niederlagen in 34 Spielen. © getty 30/31 Platz 2: FC Barcelona - 4 Niederlagen in 39 Spielen. © getty 31/31 Platz 1: FC Liverpool - 0 Niederlagen in 37 Spielen.

Klopp: "Art und Weise war außergewöhnlich"

Dass sich an der schier nie enden wollenden Dominanz in naher Zukunft etwas ändern wird, ist nach dem erneut dominanten Auftritt gegen Sheffield nur schwer zu glauben.

"Die Art und Weise, wie wir Sheffield United kontrolliert haben, war außergewöhnlich. In Ballbesitz waren wir unglaublich. Wir waren ruhig, aber auch lebhaft. Die Tore, die wir erzielt haben, waren außergewöhnlich", schwärmte Klopp, dessen Team mit 874 Pässen die meisten der Klub-Historie seit der Datenaufzeichnung (Saison 2003/04) erfolgreich an den Mann brachte.

Liverpool: FA-Cup-Kracher gegen Everton steht an

Am Sonntag (17 Uhr LIVE auf DAZN) geht es für Klopp im FA Cup bereits brisant weiter. In der dritten Runde des ältesten Pokalwettbewerbs der Welt empfangen die Reds im Merseyside-Derby den FC Everton um den neuen Teammanager Carlo Ancelotti.

"Sie haben gestern gespielt, wir haben heute gespielt. Der einzige Vorteil, den wir haben, ist Anfield", sagte Klopp, der in Aussicht stellte, einige seiner Stars zu schonen: "Es war ein hartes Spiel heute Abend und wir müssen sicherstellen, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Hoffentlich kann ich das tun."

