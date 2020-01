Wolverhampton Wanderers gegen FC Liverpool: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Duell zwischen den Wolverhampton Wanderers und dem FC Liverpool am heutigen Donnerstag bildet den Abschluss des 24. Spieltages der Premier League. Was Ihr zur Partie wissen müsst und wo Ihr sie live in TV, Stream und Ticker sehen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Wolverhampton - Liverpool: Anpfiff, Austragungsort und Schiedsrichter

Gespielt wird heute Abend ab 21 Uhr im Molineux-Stadium in der englischen Stadt Wolverhampton, welches Platz für 32.000 Zuschauer bietet. Unparteiischer ist Michael Oliver.

Wolves gegen Liverpool heute live im TV und Livestream

Wer in Deutschland Premier League schauen möchte, kommt um ein Abonnement bei Sky Sport nicht herum. Der Pay-TV-Sender zeigt die höchste englische Spielklasse exklusiv und in voller Länge und ist auch beim heutigen Aufeinandertreffen live dabei.

Ab 20.30 Uhr begrüßt Euch Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld auf Kanal Sky Sport 1 HD. Mit SkyGo können Sky-Kunden auch von unterwegs dabei sein, via SkyTicket könnt Ihr Euch einen einmaligen Tagespass kaufen.

Wolverhampton Wanderers vs. FC Liverpool: SPOX-Liveticker

Wer kein Pay-TV-Abo hat, kann bei SPOX vorbei schauen. Wir begleiten die Partie im kostenlosen und ausführlichen Liveticker, mit dem Ihr nichts verpassen werdet.

Wolverhampton vs. FC Liverpool: Die letzten Duelle

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 19.12.2019 Premier League FC Liverpool Wolverhampton Wanderers 1:0 12.05.2019 Premier League FC Liverpool Wolverhampton Wanderers 2:0 07.01.2019 FA Cup Wolverhampton Wanderers FC Liverpool 2:1 21.12.2018 Premier League Wolverhampton Wanderers FC Liverpool 0:2 28.01.2017 FA Cup FC Liverpool Wolverhampton Wanderers 1:2

© getty

Premier League: Die aktuelle Tabelle

In der Tabelle sind die Reds souveräner Spitzenreiter. Trotz zwei Spielen weniger liegt man aktuell 13 Punkte vor dem ersten Verfolger, Manchester City. Gewinnt man heute gegen die Wolves und Ende Januar das Nachholspiel bei West Ham United, kann die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp die Citizens auf 19 Punkte distanzieren.

Auch die Wolverhampton Wanderers spielen eine überzeugende Saison und finden sich derzeit auf dem siebten Tabellenplatz wieder - punktgleich mit Manchester United auf Rang fünf. Bei einem Dreier zieht man an United vorbei und verkürzt den Abstand auf die Champions-League-Plätze auf drei Punkte.

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. FC Liverpool 22* 52:14 38 64 2. Manchester City 24 65:27 38 51 3. Leicester City 24 52:24 28 48 4. FC Chelsea 24 41:32 9 40 5. Manchester United 24 36:29 7 34 6. Tottenham Hotspur 24 38:32 6 34 7. Wolverhampton Wanderers 23 34:30 4 34 8. Sheffield United 24 25:23 2 33 9. FC Southampton 24 31:42 -11 31 10. FC Arsenal 24 32:34 -2 30 11. Crystal Palace 24 22:28 -6 30 12. FC Everton 24 28:35 -7 30 13. FC Burnley 24 28:38 -10 30 14. Newcastle United 24 24:36 -12 30 15. Brighton & Hove Albion 24 27:34 -7 25 16. Aston Villa 24 31:45 -14 25 17. West Ham United 23 27:38 -11 23 18. AFC Bournemouth 24 23:37 -14 23 19. FC Watford 24 21:36 -15 23 20. Norwich City 24 24:47 -23 17

* Die Partie zwischen West Ham United und dem FC Liverpool war ursprünglich für den 18. Spieltag angesetzt, wurde aber aufgrund der Klub-WM verschoben und wird am 29.01.2020 nachgeholt.