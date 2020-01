Der amtierende Meister Manchester City trifft heute am 23. Spieltag der Premier League auf Crystal Palace. So könnt Ihr das Duell live im TV und Livestream verfolgen.

Nach dem 6:1-Erfolg gegen Aston Villa am vergangenen Wochenende wollen Pep Guardiola und seine Mannschaft gegen Crystal Palace nachlegen und den Abstand auf Tabellenführer FC Liverpool zumindest vorübergehend verkürzen.

Manchester City gegen Crystal Palace: Austragungsort und Anstoßzeit

Vier Spiele, vier Siege: So lautet die Bilanz von Manchester City im Kalenderjahr 2020. Am heutigen Samstag, 18. Januar, erwarten die Sky Blues Crystal Palace im Etihad Stadium in Manchester. Schiedsrichter Scott Graham wird die Partie um 16 Uhr anpfeifen.

Premier League: Manchester City gegen Crystal Palace heute live im TV und Livestream

Die einzige Möglichkeit, das Duell des Tabellenzweiten Manchester City gegen den Tabellenneunten Crystal Palace live im TV zu verfolgen, bietet Sky. Der Pay-TV Sender besitzt in diesem Jahr die Rechte an der Premier League und zeigt die Partie live und in voller Länge auf Sky Sport 1.

Zusätzlich bietet der Bezahlsender für alle Kunden einen Livestream via SkyGo. Mittels SkyTicket kann außerdem ein Tagespass erworben werden.

Premier League: Manchester City vs. Crystal Palace heute Liveticker

Ihr habt keinen Zugang zum Pay-TV Sender? Kein Problem! SPOX bietet wie immer einen ausführlichen Liveticker mit dem Ihr immer am Ball bleibt und garantiert nichts verpasst. Hier geht's zum Liveticker. In unserem Liveticker-Kalender findet Ihr zudem zahlreiche weitere sportliche Großevents oder auch alle Partien der Bundesliga.

Premier League: Manchester City - Crystal Palace

Die letzten beiden Aufeinandertreffen fanden im Selhurst Park statt und wurden von City gewonnen: Das Hinspiel der beiden Kontrahenten Mitte Oktober endete mit einem 2:0-Sieg für die Gäste. Die Sky Blues entschieden die Partie bereits vor der Halbzeit durch einen Doppelschlag von Gabriel Jesus (39.) und David Silva (41.) binnen zwei Minuten zu ihren Gunsten.

Aber das bislang letzte Spiel im Etihad Stadium in Manchester entschied Crystal Palace trotz 1:0-Führung der Sky Blues im Dezember 2018 mit 3:2 für sich.

Premier League: Die Tabelle vor dem 23. Spieltag

Der amtierende Meister Manchester City liegt nach 22 Spielen als Tabellenzweiter bereits 14 Zähler hinter dem FC Liverpool, der sogar noch eine Partie in der Hinterhand hat.