Premier League: Der 21. Spieltag heute live im TV, Livestream und Liveticker

Weiter geht's in der Premier League mit dem 21. Spieltag. Bereits am heutigen Mittwoch stehen neun Partien an. Abschließend empfängt Tabellenführer FC Liverpool morgen Sheffield United an der Anfield Road. SPOX verrät Euch, wo Ihr die Partien live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach dem 1:0-Erfolg am vergangenen Spieltag gegen die Wolverhampton Wanderers thront Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool weiterhin einsam an der Tabellenspitze.

Die Verfolger Leicester City und Manchester City können den Abstand mit einem Sieg vorübergehend verkürzen.

Premier League: Der 21. Spieltag im Überblick

Am 21. Spieltag kommt es unter anderem zum Klassiker FC Arsenal gegen Manchester United. Außerdem empfängt Manchester City den FC Everton.

Datum + Uhrzeit Heim Gast 1. Januar - 13.30 Uhr Brighton & Hove Albion FC Chelsea 1. Januar - 13.30 Uhr FC Burnley Aston Villa 1. Januar - 16 Uhr Newcastle United Leicester City 1. Januar - 16 Uhr FC Southampton Tottenham Hotspur 1. Januar - 16 Uhr FC Watford Wolverhampton Wanderes 1. Januar - 18.30 Uhr Manchester City FC Everton 1. Januar - 18.30 Uhr Norwich City Crystal Palace 1. Januar - 18.30 Uhr West Ham United AFC Bournemouth 1. Januar - 21 Uhr FC Arsenal Manchester United 2. Januar - 21 Uhr FC Liverpool Sheffield United

Premier League heute live im TV und Livestream

Die Premier League gibt es in dieser Saison live und exklusiv auf Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Spiele - entweder in einer Konferenz, einzeln in voller Länge oder im Re-Live.

Alle Sky-Abonnementen haben zudem die Möglichkeit, die Spiele via SkyGo im Livestream zu verfolgen, dieser ist jedoch ebenso gebührenpflichtig wie ein Tagespass via Sky Ticket.

Noch nicht genug von internationalem Fußball und zahlreichen anderen Sportevents? Dann seid Ihr bei DAZN genau richtig. Hier seht Ihr Spiele der Bundesliga, Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1 oder aus LaLiga. Monatlich kostet das Abonnement 11,99 Euro, jährlich ist es sogar schon für 119,99 Euro zu haben. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat.

Premier League heute im Liveticker

Ihr habt kein Sky-Abo? Kein Problem, wir halten Euch auf dem Laufenden! Mit unseren Livetickern bleibt Ihr immer am Ball. Hier geht's zum Liveticker-Kalender für den heutigen Mittwoch.

Premier League: Die Tabelle vor dem 21. Spieltag

13 Punkte Vorsprung hat der FC Liverpool als Tabellenführer bereits - können die Reds im Laufe der Saison noch eingeholt werden?