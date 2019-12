Boxing Day: Tottenham Hotspur dreht Partie gegen Brighton

Tottenham Hotspur hat zum Auftakt des Boxing Days den Anschluss an die Champions-League-Plätze in der englischen Premier League hergestellt. Die Mannschaft von Teammanager Jose Mourinho gewann gegen Brighton & Hove Albion trotz eines Pausenrückstandes 2:1 (0:1) und rückte zumindest vorübergehend auf Rang fünf vor. Am Nachmittag sind unter anderem der FC Chelsea und FC Arsenal im Einsatz, um 21 Uhr kommt es zum Spitzenspiel zwischen dem FC Liverpool und Leicester City.

Starstürmer Harry Kane (53.) und der englische Nationalspieler Dele Alli (72.) erzielten die Tore für Tottenham. Zuvor hatte Adam Webster (37.) per Kopf nach einem Freistoß des Ex-Ingolstädters Pascal Groß für die Gäste getroffen.

In der ersten Halbzeit war die vermeintliche Führung der Spurs, die zuletzt gegen Mourinhos Ex-Klub FC Chelsea verloren hatten (0:2), wegen einer Abseitsposition nach Videobeweis aberkannt worden.

Tottenham Hotspur - Brighton & Hove Albion 2:1 (0:1)

Tore: 0:1 Webster (37.), 1:1 Kane (53.), 2:1 Alli (72.)

AFC Bournemouth - FC Arsenal

Anpfiff: 16 Uhr - hier geht's zum Liveticker.

FC Chelsea - FC Southampton

Anpfiff: 16 Uhr - hier geht's zum Liveticker.

Sheffield United - FC Watford

Anpfiff: 16 Uhr - hier geht's zum Liveticker.

Crystal Palace - West Ham United

Anpfiff: 16 Uhr - hier geht's zum Liveticker.

Aston Villa - Norwich City

Anpfiff: 16 Uhr - hier geht's zum Liveticker.

FC Everton - FC Burnley

Anpfiff: 16 Uhr - hier geht's zum Liveticker.

Manchester United - Newcastle United

Leicester City - FC Liverpool

Anpfiff: 21 Uhr - hier geht's zum Liveticker.

Premier League: Die aktuelle Tabelle