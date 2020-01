Nach dem 2:0-Erfolg gegen den AFC Bournemouth will Brighton & Hove Albion den Schwung mitnehmen und sich mit einem Sieg gegen den FC Chelsea aus dem Jahr 2019 verabschieden. Wo Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt? Wir haben die Antwort.

Brighton & Hove Albion und der FC Chelsea eröffnen am Neujahrstag den 21. Spieltag in der Premier League. Noch nie konnte Brighton gegen die Londoner gewinnen.

Brighton & Hove Albion vs. FC Chelsea: Austragungsort, Anstoßzeit, Schiedsrichtergespann

Austragungsort der Partie Brighton & Hove Albion vs. FC Chelsea ist das American Express Community Stadium in Falmer mit Platz für 30.666 Zuschauer. Anstoß der Partie ist am Mittwoch, 1. Januar 2020, um 13.30 Uhr.

Folgendes Schiedsrichtergespann ist im Einsatz:

Schiedsrichter : Stuart Attwell

: Stuart Attwell Assistenten: Lee Batt, Adam Nunn

Premier League: Brighton & Hove Albion - FC Chelsea heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Übertragungsrecht der Premier League liegen beim Pay-TV-Sender Sky. Ab 13.20 Uhr überträgt der Sender die Begegnung sowie das zeitgleich stattfindende Spiel FC Burnley vs. Aston Villa in der Mittwochs-Konferenz auf Sky Sport 1 HD.

Zusätzlich gibt es wie gewohnt einen Livestream via SkyGo. Dieser ist jedoch ebenso kostenpflichtig wie ein Tagespass via Sky Ticket.

Premier League: Brighton & Hove Albion gegen FC Chelsea heute Liveticker

Ihr habt keinen Zugriff auf das Bewegtbild der Partie? Wir von SPOX haben für Euch einen Liveticker zum Spiel der Seagulls gegen die Blues im Angebot.

Hier geht's zum Liveticker. Alle weiteren Events findet Ihr in unserem Liveticker-Kalender.

Brighton & Hove Albion gegen FC Chelsea: die voraussichtlichen Aufstellungen

Folgende Mannschaften könnten Graham Potter und Frank Lampard aufs Feld schicken:

Brighton : Ryan - Burn, Dunk, Duffy, Montoya - Bissouma, Pröpper - Trossard, Mooy, Jahanbakhsh - Maupay

: Ryan - Burn, Dunk, Duffy, Montoya - Bissouma, Pröpper - Trossard, Mooy, Jahanbakhsh - Maupay Chelsea: Kepa - Rüdiger, Zouma, Tomori - Azpilicueta, Kante, Kovacic, Emerson - Mount, Wilian

Premier League: Alle Spiele am 21. Spieltag

Neben der Partie Brighton & Hove Albion gegen den FC Chelsea finden am Neujahrstag noch acht weitere Begegnungen statt. Alle Partien im Überblick:

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 01. Januar 2020 13.30 Uhr Brighton & Hove Albion Chelsea 01. Januar 2020 13.30 Uhr Burnley FC Aston Villa 01. Januar 2020 16 Uhr Southampton FC Tottenham Hotspur 01. Januar 2020 16 Uhr FC Watford Wolverhampton Wanderers 01. Januar 2020 16 Uhr Newcastle United Leicester City FC 01. Januar 2020 18.30 Uhr Manchester City Everton 01. Januar 2020 18.30 Uhr Norwich City FC Crystal Palace FC 01. Januar 2020 18.30 Uhr West Ham United AFC Bournemouth 01. Januar 2020 21 Uhr Arsenal Manchester United 02. Januar 2020 21 Uhr Liverpool Sheffield United

Premiere League: Die Tabelle vor dem 21. Spieltag

Kann Brighton & Hove Albion das erste Mal gegen den FC Chelsea gewinnen und somit den Abstand zu den Abstiegsrängen vergrößern?