Premier League: Tottenham mit Last-Minute-Sieg - United rettet ein Remis

Eine Woche nach dem Prestige-Erfolg im Derby gegen Titelverteidiger Manchester City hat Manchester United im Kampf um die Champions-League-Plätze wieder einen Rückschlag hinnehmen müssen. Der englische Rekordmeister musste sich am 17. Spieltag der Premier League mit einem 1:1 (0:1) gegen den FC Everton begnügen, hat nach dem sechsten Spiel am Stück ohne Niederlage die Europacupränge aber noch im Blick.

Tottenham Hotspur gewann vier Tage nach dem 1:3 am letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase bei Bayern München dank eines Last-Minute-Treffers von Jan Vertonghen (90.+1) 2:1 (1:0) bei den Wolverhampton Wanderers.

Für die Spurs war es im fünften Ligaspiel unter ihrem neuen Teammanager Jose Mourinho der vierte Sieg. Tottenham liegt als Fünfter mit einem Punkt Vorsprung einen Platz besser als Manchester United.

Everton ging in Old Trafford durch ein Eigentor von Victor Lindelöf (37.) in Führung. Mason Greenwood (77.) rettete ManUnited noch einen Punkt.

Für Tottenham traf der Brasilianer Lucas (8.) zum 1:0, Adama Traore (67.) glich für die Wölfe aus, ehe der Belgier Vertonghen in der Nachspielzeit erneut für die Gäste zuschlug.

Premier League: Die Spiele vom Sonntag im Überblick

Manchester United - FC Everton 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 Lindelöf (36./Eigentor), 1:1 Greenwood (77.)

Wolverhampton Wanderers - Tottenham Hotspur 1:2 (0:1)

Tore: 0:1 Moura (8.), 1:1 Traore (67.), 1:2 Vertonghen (90.+1)

FC Arsenal - Manchester City (17.30 Uhr im LIVETICKER)

Premier League: Die aktuelle Tabelle