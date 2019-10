Premier League: FC Liverpool - Tottenham Hotspur heute live im TV, Livestream und Liveticker

Jürgen Klopps FC Liverpool trifft am 10. Spieltag der Premier League auf Mauricio Pochettinos Tottenham Hotspur. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach neun Spieltagen sind die Reds zwar nach wie vor ungeschlagen, verpassten es aber letzte Woche gegen Manchester United, den Rekord für die längste Siegesserie in der Premier League aufzustellen.

FC Liverpool - Tottenham Hotspur: Anstoßzeit, Austragungsort, Schiedsrichter

Pünktlich um 17.30 Uhr wird das Spiel zwischen dem FC Liverpool und Tottenham Hotspur angepfiffen. Gespielt wird natürlich im legendären Anfield, das Platz für 54.074 Zuschauer bietet. Schiedsrichter der Partie ist der englische FIFA-Referee Anthony Taylor.

Premier League: Liverpool - Tottenham heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an der Premier League hat sich in dieser Saison der Pay-TV-Sender Sky gesichert. Im Free-TV sucht Ihr also vergeblich nach einer Übertragung der Partie. Auf dem Kanal Sky Sport 1 HD wird Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld die Partie begleiten.

Sky bietet außerdem in seinem Service Sky Go einen Livestream des Spiels an. Um diesen nutzen zu können, braucht Ihr allerdings ebenfalls ein Abonnement bei Sky.

Liverpool vs. Spurs heute im Liveticker

Falls Ihr über kein Sky-Abo verfügt, gibt es auch eine kostenlose Alternative um über das Spiel in Liverpool informiert zu bleiben. SPOX tickert das Spiel live. In unserem Liveticker verpasst Ihr kein Highlight der Partie und wisst sofort Bescheid, wenn es Tore in Anfield gibt.

Liverpool gegen Tottenham: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bis auf Ryan Sessegnon und den langzeitverletzten Hugo Lloris aufseiten der Spurs haben beide Trainer keine größeren Verletzungen zu beklagen und können aus dem Vollen schöpfen.

FC Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mane

Tottenham Hotspur: Gazzaniga - Aurier, Sanchez, Vertonghen, Davies - Ndombele, Sissoko - Lamela, Alli - Son, Kane

Premier League: Die aktuelle Tabelle

Liverpool wird auch nach dem 10. Spieltag weiterhin Tabellenführer der Premier League bleiben. Mit einem Sieg würden die Reds ihren Vorsprung auf Manchester City auf sechs Punkte ausbauen.