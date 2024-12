"Jude Bellingham hat ihn ignoriert und er hat keine Freunde im Verein": Weltmeister äußert bei Kylian Mbappé einen üblen Verdacht

Der ehemalige französische Nationalspieler Emmanuel Petit sorgt sich um den Zustand seines Landsmannes Kylian Mbappé bei Real Madrid. Für den Weltmeister von 1998 wirkt der Starstürmer in Spanien isoliert und völlig außer Form.

Petit sagte bei Gambling Zone: "Ich glaube, Kylian Mbappé ist bei Real Madrid total einsam. Ich habe gesehen, wie Jude Bellingham ihn neulich ignoriert hat und es wirkt, als hätte er keine Hilfe und keine Freunde im Verein."

Mbappé hat nach seinem ablösefreien Wechsel von PSG nach Madrid im Sommer bisher die hohen Erwartungen nicht erfüllt. Petits Aussage zu Bellingham bezog sich auf eine Szene während der Halbzeit des Champions-League-Spiels zwischen Real und Liverpool (0:2) in der vergangenen Woche. TV-Bilder zeigen, wie Mbappé augenscheinlich vom ehemaligen Dortmunder und einigen anderen Mitspielern in den Katakomben nicht beachtet wird.

In Liverpool verschoss Mbappé einen Strafstoß und das passierte ihm auch am Mittwochabend im LaLiga-Duell mit Athletic Club (1:2). Petit meinte: "Die Presse nimmt ihn auseinander und in Paris oder Spanien hat er keine Freunde. Dazu ist er in Frankreich nun auch noch Staatsfeind Nummer eins wegen den Dingen, die in der letzten Länderspielpause passiert sind. Er ist einfach so weit von seinem Level entfernt."

Weiter sagte er: "Ich weiß, dass er zehn Tore erzielt hat. Aber das sind nur Zahlen. Er sieht nicht aus wie er selbst." Für Petit wirkt der 25-Jährige "auf und außerhalb des Platzes traurig".