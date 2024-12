Kylian Mbappe verschießt nächsten Strafstoß: Real Madrid verliert bei Athletic Club

Die Abwehr patzt - und Superstar Kylian Mbappe vergibt erneut vom Punkt: Meister Real Madrid hat bei der Jagd auf Hansi Flicks FC Barcelona einen herben Rückschlag einstecken müssen. Nach drei Ligasiegen in Folge verlor der Champions-League-Gewinner vor allem aufgrund eigener Aussetzer am Mittwochabend mit 1:2 (0:0) in einer hitzigen Partie bei Athletic Bilbao.

Alex Berenguer (53.) brachte die Gastgeber in Führung, den Königlichen war offensiv zuvor wenig eingefallen. Nationalspieler Antonio Rüdiger holte dann jedoch einen Strafstoß heraus, wie schon in der Champions League gegen Liverpool (0:2) leistete sich Mbappe einen Fehlschuss.

Eine weitere Zahl, die symbolisch für Mbappés unglücklichen Auftritt stand: Zum 22. Mal stand er laut Opta bereits in 13 LaLiga-Spielen für Real im Abseits. Das sind bereits zwei Abseitsstellungen mehr als in der kompletten Vorsaison bei PSG in 29 Partien.