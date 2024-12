"Ich will nicht mit 150 Klagen gewinnen": Jose Mourinho watscht Pep Guardiola ab

Fenerbahce-Trainer José Mourinho hat eine an ihn selbst erinnernde Geste seines früheren Intimfeindes Pep Guardiola genutzt, um dem Coach von Manchester City einen veritablen Seitenhieb zu verpassen.

Guardiola war bei Citys 0:2-Niederlage in Liverpool am vergangenen Sonntag von den heimischen Fans mit spöttischen Gesängen bedacht worden. Der Spanier reagierte darauf mit einer Geste, die einst auch Mourinho angewandt hatte: Guardiola zeigte mit seinen Fingern eine "6" in Richtung der Zuschauer, um jene auf seine sechs gewonnenen Premier-League-Titel hinzuweisen.

Mourinho hatte in seiner Zeit als Trainer von Manchester United eine ähnliche Geste gezeigt, der Portugiese wehrte sich mit einer "3" gegen seine Kritiker. Damit symbolisierte er die drei englischen Meisterschaften, die er mit dem FC Chelsea gewonnen hatte.

Bei United konnte Mourinho allerdings nicht mehr an seine erfolgreichsten Zeiten anknüpfen, auch danach kehrte er nie wieder auf das absolute Top-Level im Trainergeschäft zurück.

Auf einer Pressekonferenz am Donnerstag anlässlich seiner Sechs-Finger-Geste und der jüngsten schweren Krise bei City danach gefragt, ob er bei sich Parallelen zum Karriereverlauf Mourinhos sehe, antwortete Guardiola: "Ich hoffe nicht, dass das der Fall ist. Er hat drei gewonnen, ich sechs. Aber in solchen Situationen sind wir gleich."