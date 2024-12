"Nicht die beste Gegend": ManCity-Torhüter Stefan Ortega stichelt nach Spott gegen Pep Guardiola gegen Fans des FC Liverpool

Manchester Citys Torhüter Stefan Ortega hat nach der 0:2-Niederlage im Premier-League-Kracher beim FC Liverpool am Sonntag gegen die Fans der Reds gestichelt.

Liverpools Anhänger hatten Citys Trainer Pep Guardiola gegen Ende der Partie mit Schmähgesängen verspottet. Dabei prognostizierten sie, dass der Spanier angesichts von Citys anhaltender Krise "morgen früh entlassen" werden würde.

Als Ortega bei talkSPORT gefragt wurde, ob derlei Provokationen Citys Spielern als Extra-Motivation dienen, reagierte er mit einer Spitze seinerseits: "Wahrscheinlich. Jemand hat mir mal erzählt, dass dies wahrscheinlich nicht die beste Gegend in Großbritannien ist. Ich glaube, der Trainer hat gut darauf reagiert."

Auch Guardiola selbst äußerte sich zuvor zu den Sticheleien der Liverpool-Fans: "Alle Stadien wollen mich entlassen, es begann in Brighton (bei der 1:2-Niederlage im Amex, d. Red.). Vielleicht haben sie mit den Ergebnissen, die wir erzielt haben, recht. Das habe ich in Anfield nicht erwartet. Sie haben es nicht beim 1:0, sondern beim 2:0 gemacht. Vielleicht hätten sie es in der Vergangenheit singen sollen. Ich habe das von den Liverpool-Fans nicht erwartet, aber das ist in Ordnung, das gehört dazu, und ich verstehe das vollkommen. Wir haben zusammen unglaubliche Schlachten geschlagen. Ich habe Respekt vor ihnen", sagte er bei Sky Sports.