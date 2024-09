Nach Sieg von Galatasaray im Derby gegen Fenerbahce Istanbul: José Mourinho wird zu "The Crying One"

Gala präsentierte ein gefaketes Buchcover mit Mourinhos Gesicht und dem Titel "The Crying One". Der Test des Instagram-Posts dazu lautete: "Jetzt in den Länden in der Nähe von Kadiköy erhältlich." Damit ist der Stadtteil Istanbuls gemeint, in dem Fenerbahce sein Zuhause hat.

Mourinho hatte sich 2004 bei seinem Amtsantritt als Trainer des FC Chelsea als "The Special One" vorgestellt und auf seinen Champions-League-Triumph mit dem FC Porto als Begründung verwiesen. Diesen Spitznamen ist er seitdem nicht mehr losgeworden.

Jürgen Klopp nahm auf die Bezeichnung Bezug, als er beim FC Liverpool vorgestellt wurde: Er bezeichnete sich scherzhaft als "The Normal One".