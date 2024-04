Thiago Silva verkündet unter Tränen seinen Abschied vom FC Chelsea

Thiago Silva wird den FC Chelsea im Sommer verlassen. Das teilte der englische Spitzenklub am Montagmittag offiziell mit. Der Vertrag des Brasilianers in London läuft am Ende dieser Saison aus.

In einem Statement auf der offiziellen Webseite der Blues sagte Silva: "Chelsea bedeutet mir sehr viel. Ich kam mit der Absicht hierher, nur ein Jahr zu bleiben, aber es wurden vier Jahre daraus." Der Abwehrspieler nannte seine Liebe für den Klub "unbeschreiblich" und ließ sich ausdrücklich die Tür für eine Rückkehr in anderer Funktion offen. "Abschiede sind für diejenigen, die weggehen und nicht zurückkommen. Ich habe vor, eines Tages zurückzukommen", so ein sichtlich bewegter Silva. Wie und wo es für ihn weitergeht, ließ er offen. Silva spielte unter anderem für Fluminense, den FC Porto und Milan, ehe er 2020 nach acht Jahren bei PSG ablösefrei zu Chelsea wechselte. Unter Trainer Thomas Tuchel gewann er ein Jahr später die Champions League. Der 39-Jährige absolvierte bislang 151 Spiele für Chelsea. Auch in dieser Saison gehört er unter Mauricio Pochettino noch zu den Stammkräften in der Defensive. Silva stand in 34 Partien auf dem Rasen und erzielte 4 Tore.

