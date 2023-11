Stimmen beim Ballon d'Or 2023 enthüllt: Lionel Messi hatte riesigen Vorsprung auf Erling Haaland

Der Vorsprung von Inter-Miami-Superstar Lionel Messi beim Gewinn des Ballon d'Or 2023 war überraschend deutlich.

Unter anderem Fabrizio Romano veröffentlichte nun die Abstimmungsergebnisse des Ballon d'Or 2023. Und daraus geht hervor, dass Messi mit 462 Punkten deren 105 mehr hatte als Manchester Citys Erling Haaland auf Platz zwei (357 Punkte).

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) auf Rang drei erhielt 270 Punkte, während der viertplatzierte Kevin de Bruyne (Manchester City) auf 100 kam. Für Messi war es bereits sein achter Ballon d'Or. Der 36-jährige Argentinier hatte die begehrte Auszeichnung erstmals 2009 gewonnen.

Bei der Wahl zum Ballon d'Or 2023 hatten Journalisten aus den 100 bestplatzierten Nationen der FIFA-Weltrangliste abstimmen dürfen. Etwas verwunderlich ist dabei, dass Henry Winter, der Journalist aus England, in seinem Voting Messi an erste Stelle setzte. Schließlich hatte Haaland in der Premier League eine sensationelle Premieren-Saison hingelegt.