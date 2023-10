Zlatan Ibrahimovic erzählt vom ersten Treffen mit Pep Guardiola: "Natürlich kam ich mit meinem verdammten Ferrari"

Sturmlegende Zlatan Ibrahimovic hat sich zu seiner Zeit beim FC Barcelona geäußert und dabei zum Besten gegeben, wie er bewusst einen Ratschlag des damaligen Cheftrainers Pep Guardiola (heute Manchester City) ignorierte.

In einem Interview mit Piers Morgan, das komplett am Donnerstag ausgestrahlt wird, sagte Ibrahimovic unter anderem: "Als ich Pep Guardiola zum ersten mal traf, sagte er zu mir: 'Denk dran, wir fahren hier nicht mit Ferraris vor.' Was habe ich getan? Natürlich kam ich mit meinem verdammten Ferrari."

In den bislang veröffentlichten Ausschnitten aus dem Interview bereut der Ex-Stürmer außerdem, dass er als 17-Jähriger nicht zu Arsenal wechselte und äußerte sich auch zum Vergleich zwischen Sex und dem Erzielen eines Tores: "Sex ist besser. Wer etwas anderes behauptet, sollte sich Gedanken über sein Sexleben machen."

Ibrahimovic wechselte 2009 in einem spektakulären Deal für Samuel Eto'o und viel Geld von Inter Mailand zum damaligen Triple-Sieger Barca. Dort wurde er aber nicht glücklich und eckte mehrfach bei Guardiola an. Nach nur einem Jahr wechselte der Schwede, der in diesem Sommer seine Laufbahn beendete, zu Milan.

Ibrahimovic gewann in seiner Karriere zahlreiche große Titel, darunter zwölf nationale Meisterschaften. Für Barcelona absolvierte der 42-Jährige 53 Pflichtspiele, in denen er 29 Tore erzielte und 10 Assists lieferte.