Lionel Messi oder Erling Haaland? Thierry Henry nennt seinen Favoriten beim Ballon d'Or

In der Debatte um den möglichen Sieger des Ballon d'Or 2023 hat sich Thierry Henry auf Lionel Messi (Inter Miami) festgelegt. Der einstige Welt- und Europameister hält Messis Leistungen bei der WM in Katar für ausschlaggebend und sieht den Argentinier daher auch vor Ex-BVB-Stürmer Erling Haaland, der ein Rekordjahr bei Triple-Sieger Manchester City hinter sich hat.

Henry, der von 2007 bis 2009 an der Seite Messis für den FC Barcelona gespielt hatte, sagte als TV-Experte bei CBS: "Eine Menge Leute diskutieren darüber. Für mich ist es so: Wenn du die WM gewinnst, in der Art und Weise, wie er das getan hat und im Finale gespielt hat, zählt das. Als Franzose war ich natürlich vom Ausgang enttäuscht, aber niemand kann sagen, dass er es nicht verdient."

Weiter führte er aus: "Viele Leute sagen, dass Spieler von ManCity, zum Beispiel Haaland, den Sieg für sich reklamieren können. Aber niemand kann mir erzählen, dass es nicht richtig wäre, sollte er (Messi) gewinnen."

Schließlich meinte er auf die Frage des englischen Ex-Nationalspielers Jamie Carragher, wer also ausgezeichnet werden sollte: "Für mich ist es Messi. Danke, auf Wiedersehen."

Messi gilt als Favorit auf den Gewinn des Ballon d’Or, der am kommenden Montag in Paris verliehen wird. Der Sieg des 36-Jährigen ist laut Medienberichten gar bereits ausgemachte Sache.

Messi absolvierte bei seinem Ex-Klub PSG eine für seine Verhältnisse durchwachsene Saison. Allerdings dominierte der Argentinier bei der WM-Endrunde Ende 2022 mit der Albiceleste und führte diese im Finale gegen Frankreich zum Titelgewinn.

Hauptrivale Haaland gelangen für ManCity auf dem Weg zum Triple aus Champions League, Premier League und FA Cup 52 Treffer in 53 Pflichtspielen.