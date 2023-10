Lionel Messi erkundigte sich unter der Dusche nach Cristiano Ronaldo: "Zeigte die Rivalität"

Kevin-Prince Boateng hat auf dem YouTube-Kanal FIVE des englischen Ex-Nationalspielers Rio Ferdinand aus dem Nähkästchen geplaudert. Unter anderem verriet der Ex-Profi des FC Barcelona, dass sein ehemaliger Mitspieler sich dafür interessierte, wie schwer das Toreschießen für Dauerrivale CR7 in der Serie A war.

Boateng sagte über Messi: "Er ist ein Kapitän, der nicht viel redet. Einmal haben wir uns unter der Dusche unterhalten, weil er mich gefragt hat, ob es schwierig ist, in Italien Tore zu schießen. Hintergrund war, dass Ronaldo damals dort spielte und es zeigte mir die Rivalität zwischen den beiden."

Auch an seine Antwort erinnerte sich der einstige Bundesligaprofi: "Ich sagte ihm, dass es schwieriger für Ronaldo sei. Er hat dort drei Jahre lang in jedem Spiel getroffen. Die Leute vergessen zu leicht, was er dort geleistet hat."

Messi und Ronaldo sind die dominantesten Spieler der letzten beiden Dekaden, sie stellten zahlreiche Rekorde auf. Besonders stark war ihre Rivalität, als sie für die spanischen Erzrivalen FC Barcelona und Real Madrid spielten.

2018 wechselte Ronaldo für 117 Millionen Euro Ablöse von den Blancos zu Juventus. Dort erzielte er in 134 Spielen 101 Tore und lieferte 22 Assists, ehe der heutige Al-Nassr-Angreifer zu Manchester United weiterzog.

Kevin-Prince Boateng spielte in der Rückrunde der Saison 2018/19 für den FC Barcelona. In Italien lief er für Milan, Genoa, die Fiorentina, Sassuolo und Monza auf. Mittlerweile hat er seine Laufbahn beendet und Ex-Mannschaftskamerad Messi schnürt für Inter Miami in der MLS die Stiefel.