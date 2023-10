Hansi Flick als möglicher Mourinho-Nachfolger bei der AS Roma gehandelt

Ex-Bundestrainer Hansi Flick soll als möglicher Nachfolger von José Mourinho als Coach der AS Rom im Gespräch sein. Das berichtet der Corriere dello Sport.

Demnach stehe Flick für den Fall einer Entlassung Mourinhos auf der Wunschliste von Roma-Besitzer Dan Friedkin ganz oben. Flick selbst soll derweil die Situation beobachten.

Laut Corriere dello Sport könnte Mourinho das Aus bei der Roma drohen, sollte sein Team am Sonntag in Cagliari verlieren. Die Giallorossi sind durchwachsen in die Saison gestartet, holten aus den ersten sieben Ligaspielen lediglich acht Punkte.

Allerdings ist die jüngste Entwicklung mit zwei Siegen in Folge eigentlich positiv: In der Liga wurde Frosinone Calcio mit 2:0 bezwungen, in der Europa League gelang ein 4:0-Erfolg gegen Servette Genf.

Flick war indes im September nach dem 1:4 gegen Japan als Bundestrainer entlassen worden und ist derzeit ohne Anstellung. Der 58-Jährige hatte das DFB-Team zuvor gut zwei Jahre lang trainiert.