Ermittlungen wegen illegaler Wetten: Italiens Nicolò Zaniolo und Sandro Tonali nach Hause geschickt

Der italienische Fußball-Verband FIGC hat bekanntgegeben, dass Sandro Tonali und Nicolò Zaniolo noch vor dem ersten Duell in der EM-Qualifikation nach Hause geschickt worden sind. Dem Verband zufolge ist es eine Reaktion auf Ermittlungen gegen das Duo, die die Staatsanwaltschaft in Turin eingeleitet hat.

"Der Verband gibt bekannt, dass die Turiner Staatsanwaltschaft am späten Nachmittag Ermittlungsverfahren gegen die Spieler Sandro Tonali und Nicolò Zaniolo eingeleitet hat, die derzeit mit der Nationalmannschaft im Leistungszentrum in Coverciano trainieren", teilte der Verband mit.

"Unabhängig von der Art der Ermittlungen und in Anbetracht der Tatsache, dass die beiden Spieler in dieser Situation nicht in der Lage sind, die in den nächsten Tagen anstehenden Verpflichtungen zu erfüllen, hat der Verband, auch zu ihrem Schutz, beschlossen, sie zu ihren jeweiligen Vereinen zurückkehren zu lassen", lautete die Erklärung.

In dieser Woche wurde bekannt, dass gegen den Juventus-Profi Nicolò Fagioli durch die Turiner Staatsanwaltschaft wegen illegaler Wetten ermittelt wird. Die Anschuldigungen gegen Zaniolo und Tonali dürften dieselbe Thematik betreffen, auch wenn das offiziell noch nicht bestätigt worden ist.