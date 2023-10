Eden Hazard gibt noch in diesem Monat sein Coemback bei Benefizspiel

Der ehemalige Flügelspieler des FC Chelsea und von Real Madrid, Eden Hazard, wird Berichten zufolge noch in diesem Monat bei einem Wohltätigkeitsspiel in Frankreich in den Fußball zurückkehren.

Der ehemalige belgische Nationalspieler ist derzeit ohne Verein, nachdem er seinen Vertrag bei Real Madrid zum Ende der Saison 2022/23 einvernehmlich aufgelöst hatte.

Während sich Spekulationen über seine Zukunft halten, wird Hazard am 18. Oktober wieder auf dem Fußballplatz stehen und für den Varietes Club de France in einem Wohltätigkeitsspiel spielen.

Laut L'Équipe wird er mit den französischen Weltmeistern Laurent Blanc und Didier Deschamps zusammenspielen und von seinen ehemaligen Lille-Teamkollegen Yohan Cabaye und Mathieu Debuchy begleitet werden. Das Spiel wird für einen guten Zweck im Stade de L'Epopee in Calais vor 12.000 Zuschauern ausgetragen.

Der 32-jährige Flügelstürmer hatte dem Vernehmen nach im Sommer Angebote aus der MLS, von seinem ehemaligen Verein OSC Lille und von Olympique Marseille vorliegen, die der Spieler aber abgelehnt haben soll. Er wurde auch mit einem Wechsel zurück zum FC Chelsea in Verbindung gebracht, etwaige Gespräche mit den Blues haben allerdings wohl nicht stattgefunden.

Hazards Zukunft im Profifußball ist nach wie vor ungewiss, da er sich noch nicht entschieden hat, ob er aufhören oder seine Karriere fortsetzen will.