Erling Haaland hebt seinen früheren BVB-Kumpel Jude Bellingham in den Himmel: "Unglaublicher Start bei Real Madrid"

Erling Haaland ist schwer beeindruckt vom Start seines ehemaligen BVB-Kameraden Juden Bellingham bei Real Madrid. In einem Interview mit L'Équipe schwärmte der Torjäger von Manchester City vom englischen Mittelfeldspieler, der Borussia Dortmund in diesem Sommer für 103 Millionen Euro Ablöse Richtung Spanien verlassen hatte.

Haaland erklärte: "Mal so nebenbei: Ich habe den unglaublichen Start von Jude bei Real Madrid verfolgt. Ich bin sehr glücklich für ihn."

Bellingham ist bei den Blancos auf Anhieb Stammspieler und kommt dort in einer offensiveren Position zum Einsatz. So bringt der 20-Jährige es in seinen ersten vier Einsätzen auf fünf Tore und einen Assist.

Nicht zuletzt deshalb meinte er vor einigen Tagen: "Ich bin zehnmal besser als letzte Saison. Ich fühle mich einfach großartig mit diesen Mitspielern, ich lerne jeden Tag dazu."

Haaland und Bellingham liefen 63-mal gemeinsam für Borussia Dortmund auf und legten einander sieben Treffer auf.

La Liga: Die Tabelle nach 4 Spieltagen

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Real Madrid 4 8:2 6 12 2. Girona 4 7:2 5 10 3. Barcelona 4 8:4 4 10 4. Atlético Madrid 3 10:1 9 7 5. Athletic Club 4 6:4 2 7 6. Cádiz 4 5:4 1 7 7. Real Betis 4 5:5 0 7 8. Real Sociedad 4 7:5 2 6 9. Deportivo Alavés 4 5:5 0 6 9. Osasuna 4 5:5 0 6 11. Valencia 4 4:4 0 6 12. Rayo Vallecano 4 4:8 -4 6 13. Celta de Vigo 4 4:6 -2 4 14. Getafe 4 2:5 -3 4 15. Villarreal 4 6:9 -3 3 16. Granada 4 7:12 -5 3 17. Mallorca 4 3:5 -2 2 18. Las Palmas 4 1:3 -2 2 19. Almería 4 4:9 -5 1 20. Sevilla 3 5:8 -3 0