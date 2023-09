Eintracht Frankfurt kriegt es in der Conference League mit dem FC Aberdeen zu tun. Das Gruppenspiel wird von SPOX live getickert.

Zum Start der Conference-League-Saison muss Eintracht Frankfurt heute gegen den FC Aberdeen aus Schottland ran. Wir tickern die Partie live und ausführlich mit.

Eintracht Frankfurt vs. FC Aberdeen: Conference League heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Die Frankfurter kommen noch nicht so richtig in die Gänge. Ein Sieg, drei Unentschieden - so liest sich bislang die Bilanz in der Bundesliga. Am vergangenen Spieltag kam man gegen den VfL Bochum nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Heute geht es jedoch nicht in der Bundesliga, sondern in der Conference League zur Sache. Die Adler nehmen zum ersten Mal an diesem Wettbewerb teil, mit Blick auf die Ergebnisse der vergangenen Saisons kann man auch diese Saison ein erfolgreiches Abschneiden in Europa erwarten.

vor Beginn Als Spielstätte dient der Deutsche Bank Park in Frankfurt, ab 18.45 Uhr rollt der Ball.

vor Beginn Willkommen zum Gruppenspiel in der Conference League zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Aberdeen.

Eintracht Frankfurt vs. FC Aberdeen: Conference League heute im TV und Livestream

Wer das Gruppenspiel live und in voller Länge verfolgen möchte, kommt nicht um RTL+ herum. Der Streamingdienst von RTL ist nämlich als einziger Anbieter für die Übertragung verantwortlich. Um Euch Zugang zum Stream zu verschaffen, wird allerdings ein Abonnement benötigt, das 6,99 Euro monatlich kostet.

