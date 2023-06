U17 EM Finale, Übertragung: Deutschland vs. Frankreich heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Finale der U17-Europameisterschaft in Ungarn treten heute die deutsche und die französische Nationalmannschaft gegeneinander an. SPOX verrät, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Die deutsche U17-Nationalmannschaft hat es bei der Europameisterschaft in Ungarn ins Finale geschafft, braucht somit nur noch einen Sieg, um den ersten U17-EM-Titel seit 2009 zu holen. Dafür muss das Team von Bundestrainer Christian Wück am heutigen Freitag, den 2. Juni, zuerst an Frankreich vorbei. Nachdem das DFB-Team die Franzosen bereits in der Gruppenphase mit 3:1 besiegen konnte, jagt es heute im Finale den zweiten Sieg über den westlichen Nachbarn hinterher.

Das U17-EM-Finale zwischen Deutschland und Frankreich wird um 20 Uhr angepfiffen und im Budapester Hidegkuti Nandor Stadion ausgetragen.

Das ungeschlagene DFB-Team sicherte sich das Finalticket am vergangenen Dienstag mit einem 5:3-Sieg über Polen, wobei auch BVB-Toptalent Paris Brunner ein Tor beisteuerte. Frankreich bezwang Stunden darauf die spanische Nationalmannschaft im Halbfinale mit 3:1.

U17 EM Finale, Übertragung: Deutschland vs. Frankreich heute live im TV und Livestream

Anders als etwa bei Spielen der U21-Nationalmannschaft wird die U17 heute nicht im deutschen Fernsehen abgebildet. Das heißt jedoch nicht, dass Ihr auf das Finale zwischen Deutschland und Frankreich verzichten müsst. Im Livestream und in voller Länge wird die Begegnung nämlich vom europäischen Fußballverband UEFA übertragen - und zwar bei UEFA.tv. Dort könnt Ihr auf der Plattform gratis die Übertragung anmachen und live mit dabei sein.

U17 EM Finale, Übertragung: Deutschland vs. Frankreich heute im Liveticker

Ansonsten besteht noch die Möglichkeit, das EM-Finale heute im Liveticker mitzuverfolgen. Darum kümmern wir uns bei SPOX. Wir beschreiben das komplette Spielgeschehen detailliert mit, so dass Ihr auch ohne Bilder wisst, was sich auf dem Rasen in Budapest abspielt. Der Liveticker wird rechtzeitig vor dem Finale auf der Website angezeigt.

U17 EM Finale, Übertragung: Deutschland vs. Frankreich heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Deutschland vs. Frankreich

Deutschland vs. Frankreich Wettbewerb: U17-Europameisterschaft

U17-Europameisterschaft Spielrunde: Finale

Finale Datum: 2. Juni 2023

2. Juni 2023 Uhrzeit: 20 Uhr

20 Uhr Ort: Hidegkuti Nandor Stadion, Budapest (Ungarn)

Hidegkuti Nandor Stadion, Budapest (Ungarn) Livestream: UEFA.tv

Liveticker: SPOX

© getty Das DFB-Team braucht nur noch einen Sieg, um Europameister zu werden.

Deutschland im Finale der U17 EM 2023: Alle bisherigen Turnierspiele des DFB-Teams